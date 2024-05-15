Існує кілька простих порад, які можуть допомогти вам вивести жирні плями на одязі.

Вивести жирні плями на одязі можна всього лиш за кілька кроків, якщо дотримуватися правильних порад. Ми розповімо вам, як це зробити швидко та ефективно.

Як вивести жирні плями з бавовни та синтетичних тканин

Щоб вивести жирні плями, зішкребіть надлишки жиру ножем для масла, потім обережно промокніть чистим білим паперовим рушником або тканиною, щоб видалити якомога більше жиру. Використання паперових рушників із надрукованим візерунком може спричинити перенесення кольору на ваш одяг.



Обережно втирайте в пляму рідке мило (для миття рук), засіб для попередньої обробки плям або рідкий ензимний миючий засіб і залиште на 10 хвилин. Якщо ви використовуєте рідке мило для посуду для миття рук, обов’язково повністю видаліть мило, ретельно прополоскавши його, перш ніж класти предмет у пральну машину.



Прополощіть або виперіть у найтеплішій воді, рекомендованій на ярлику догляду.



Висушіть. Ніколи не сушіть у машині речі, на яких був будь-який вид жиру, оскільки жодна пральна машина не може повністю видалити жир і може призвести до пожежі. Тепло може закріпити плями, які не видаляються повністю. Якщо пляма залишилася, за потреби повторіть описані вище дії.

Як вивести жирні плями з вовни, в'язаних та інших делікатних виробів

Щоб вивести жирні плями з вовни та будь-яких делікатних виробів, зішкребіть надлишки жиру ножем, а потім обережно промокніть чистим білим паперовим рушником або тканиною, щоб видалити якомога більше.



Змішайте м’який миючий засіб у найтеплішій воді, рекомендованій на етикетці з догляду. Ви також можете використовувати рідке мило (для миття рук), засіб для попередньої обробки плям або рідкий ензимний миючий засіб.



Акуратно втирайте очищувальний розчин у пляму та залиште на 10 хвилин. Якщо ви використовуєте рідке мило для посуду для миття рук, обов’язково повністю видаліть мило, ретельно прополоскавши його, перш ніж класти предмет у пральну машину.



Прополощіть або виперіть у машині холодною водою або очистіть у хімчистці, залежно від інструкцій на етикетці догляду.



Висушіть. Ніколи не сушіть у машині речі, на яких був будь-який вид жиру, оскільки жодна пральна машина не може повністю видалити жир і може призвести до пожежі. Тепло може закріпити плями, які не видаляються повністю.

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