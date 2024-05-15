Вывести жирные пятна на одежде можно всего в нескольких шагах, если следовать правильным советам. Мы расскажем вам, как это сделать быстро и эффективно.
Как вывести жирные пятна из хлопка и синтетических тканей
- Чтобы вывести жирные пятна, соскребите излишки жира ножом для масла, затем осторожно промокните чистым белым бумажным полотенцем или тканью, чтобы удалить как можно больше жира. Использование бумажных полотенец с напечатанным узором может привести к цветопередаче на вашу одежду.
- Осторожно вотрите в пятно жидкое мыло (для мытья рук), пятновыводитель или жидкое энзимное моющее средство и оставьте на 10 минут. Если вы используете жидкое мыло для мытья рук, обязательно полностью удалите мыло, тщательно прополоскав его, прежде чем класть предмет в стиральную машину.
- Прополощите или выстирайте в самой теплой воде, рекомендованной на ярлык ухода.
- Высушите. Никогда не сушите в машине вещи, на которых находился любой вид жира, поскольку ни одна стиральная машина не может полностью удалить жир и может привести к пожару. Тепло может закрепить пятна, которые не удаляются полностью. Если пятно осталось, при необходимости повторите описанные выше действия.
Как вывести жирные пятна из шерсти, вязаных и других деликатных изделий
- Чтобы вывести жирные пятна из шерсти и любых щекотливых изделий, соскребите излишки жира ножом, а затем осторожно промокните чистым белым бумажным полотенцем или тканью, чтобы удалить как можно больше.
- Смешайте мягкое моющее средство в самой теплой воде, рекомендованной на этикетке по уходу. Вы также можете использовать жидкое мыло (для мытья рук), пятновыводительное средство или жидкое энзимное моющее средство.
- Аккуратно вотрите очищающий раствор в пятно и оставьте на 10 минут. Если вы используете жидкое мыло для мытья рук, обязательно полностью удалите мыло, тщательно прополоскав его, прежде чем класть предмет в стиральную машину.
- Прополощите или постирайте в машине холодной водой или очистите в химчистке в зависимости от инструкций на этикетке.
- Высушите. Никогда не сушите в машине вещи, на которых находился любой вид жира, поскольку ни одна стиральная машина не может полностью удалить жир и может привести к пожару. Тепло может закрепить пятна, которые не удаляются полностью.
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