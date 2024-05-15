Вывести жирные пятна на одежде можно всего в нескольких шагах, если следовать правильным советам. Мы расскажем вам, как это сделать быстро и эффективно.

Как вывести жирные пятна из хлопка и синтетических тканей

  1. Чтобы вывести жирные пятна, соскребите излишки жира ножом для масла, затем осторожно промокните чистым белым бумажным полотенцем или тканью, чтобы удалить как можно больше жира. Использование бумажных полотенец с напечатанным узором может привести к цветопередаче на вашу одежду.

  2. Осторожно вотрите в пятно жидкое мыло (для мытья рук), пятновыводитель или жидкое энзимное моющее средство и оставьте на 10 минут. Если вы используете жидкое мыло для мытья рук, обязательно полностью удалите мыло, тщательно прополоскав его, прежде чем класть предмет в стиральную машину.

  3. Прополощите или выстирайте в самой теплой воде, рекомендованной на ярлык ухода.

  4. Высушите. Никогда не сушите в машине вещи, на которых находился любой вид жира, поскольку ни одна стиральная машина не может полностью удалить жир и может привести к пожару. Тепло может закрепить пятна, которые не удаляются полностью. Если пятно осталось, при необходимости повторите описанные выше действия.

жирное пятно

Как вывести жирные пятна из шерсти, вязаных и других деликатных изделий

  1. Чтобы вывести жирные пятна из шерсти и любых щекотливых изделий, соскребите излишки жира ножом, а затем осторожно промокните чистым белым бумажным полотенцем или тканью, чтобы удалить как можно больше.

  2. Смешайте мягкое моющее средство в самой теплой воде, рекомендованной на этикетке по уходу. Вы также можете использовать жидкое мыло (для мытья рук), пятновыводительное средство или жидкое энзимное моющее средство.

  3. Аккуратно вотрите очищающий раствор в пятно и оставьте на 10 минут. Если вы используете жидкое мыло для мытья рук, обязательно полностью удалите мыло, тщательно прополоскав его, прежде чем класть предмет в стиральную машину.

  4. Прополощите или постирайте в машине холодной водой или очистите в химчистке в зависимости от инструкций на этикетке.

  5. Высушите. Никогда не сушите в машине вещи, на которых находился любой вид жира, поскольку ни одна стиральная машина не может полностью удалить жир и может привести к пожару. Тепло может закрепить пятна, которые не удаляются полностью.

жирные пятна

Читайте также:

Как вывести пятна от чернил из одежды: несколько действенных шагов

Как вывести пятна от травы из одежды: четыре действенных способа

Как удалить пятна от макияжа из одежды: несколько действенных советов