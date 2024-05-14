Існують перевірені кроки, які можуть вивести плями масла та жиру на вашому одязі і продовжити його "життя".

Вивести плями масла та жиру на одязі не так вже й складно, якщо ви знаєте правильні та перевірені кроки і використовуєте їх на практиці.

Як вивести плями масла та жиру з бавовни і поліестеру

Бавовняні та поліефірні тканини є найпоширенішими, їх можна носити в будь-який час року. Однак ви повинні залишатися на крок попереду щодо видалення плям, особливо масляних і жирних.

Причина в тому, що пошкодження, спричинені цими плямами, є найнебезпечнішим, і для їх видалення знадобляться додаткові зусилля. Але якщо ви виконаєте наведені нижче кроки для боротьби з масляними та жирними плямами на одязі, успіх, який ви досягнете, перевершить ваші очікування.

Крок 1: видаліть надлишки жиру

Щоб вивести плями масла та жиру на одязі, покладіть одяг на рівну поверхню та видаліть з неї повітря. Потім візьміть ніж і зішкребіть надлишки жиру, щоб видалити старі масляні плями з одягу. Після цього промокніть забруднену ділянку чистим рушником або тканиною, щоб максимально позбутися всіх залишків жиру.

Запам’ятайте одне: уникайте використання кольорової тканини або рушника, коли витираєте пляму, оскільки це може призвести до перенесення кольору на ваш одяг, що ще більше зіпсує ситуацію.

Крок 2: натріть миючий засіб або мило

Після того як ви закінчите промокати плями від масла та жиру, почніть втирати миючий засіб на уражену ділянку як попередню обробку перед остаточним пранням. Крім того, ви можете нанести на пляму миючий засіб на основі ферментів і дати йому застигнути протягом 10 хвилин.

Після цього, коли ви віднесете свій одяг для прання з рідким милом, ви помітите, що жирні плями відходять, що є ознакою того, що ви можете прати свій одяг у пральній машині.

Крок 3: Змийте теплою водою

Перш ніж переходити до наступного кроку, важливо зрозуміти, навіщо потрібна тепла вода. Причина в тому, що тепла вода може краще вивести плями масла та жиру.

Тому, не замислюючись, обережно прополощіть одяг теплою водою, оскільки вона впорається із залишками стійких масляних і жирних плям. Але якщо вам потрібна додаткова допомога, ви можете перевірити символи прання та на пральній машині.

Крок 4: Висушіть

Сушіть свій одяг, повісивши його на мотузки, і ніколи не використовуйте сушильну машину для одягу, на якому є масляні або жирні плями, це не видалить залишки, і може навіть спалахнути, що є небезпечним для вас.

Але якщо ви висушите свій одяг на повітрі, це додасть вашому одягу природного та свіжого вигляду, а щодо сушарки тепло закріпить залишки плям, а не видалить їх, і якщо ви не задоволені результатом, тоді просто повторіть всю процедуру, щоб остаточно вивести плями масла та жиру на одязі.

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