Существуют проверенные шаги, которые могут вывести пятна масла и жира на вашей одежде и продлить его "жизнь".

Вывести пятна масла и жира на одежде не так уж сложно, если вы знаете правильные и проверенные шаги и используете их на практике.

Как вывести пятна масла и жира из хлопка и полиэстера

Хлопчатобумажные и полиэфирные ткани наиболее распространены, их можно носить в любое время года. Однако вы должны оставаться на шаг впереди по удалению пятен, особенно масляных и жирных.

Причина в том, что повреждения, вызванные этими пятнами, наиболее опасны, и для их удаления понадобятся дополнительные усилия. Но если вы выполните следующие шаги для борьбы с масляными и жирными пятнами на одежде, успех, который вы добьетесь, превзойдет ваши ожидания.

Шаг 1: удалите излишки жира

Чтобы вывести пятна масла и жира на одежде, положите одежду на ровную поверхность и удалите воздух. Затем возьмите нож и соскребите излишки жира, чтобы удалить старые масляные пятна с одежды. После этого промокните загрязненный участок чистым полотенцем или тканью, чтобы максимально избавиться от всех остатков жира.

Запомните одно: избегайте использования цветной ткани или полотенца, когда вытираете пятно, поскольку это может привести к цветопередаче на вашу одежду, что еще больше испортит ситуацию.

Шаг 2: натрите моющее средство или мыло

После того как вы закончите промокать пятна от масла и жира, начните втирать моющее средство на пораженный участок в качестве предварительной обработки перед окончательной стиркой. Кроме того, вы можете нанести на пятно моющее средство на основе ферментов и дать ему застыть в течение 10 минут.

После этого, когда вы отнесете свою одежду для стирки с жидким мылом, вы заметите, что жирные пятна отходят, что является признаком того, что вы можете стирать свою одежду в стиральной машине.

Шаг 3: Смойте теплой водой

Прежде чем переходить к следующему шагу, важно понять, зачем нужна тёплая вода. Причина в том, что тёплая вода может лучше вывести пятна масла и жира.

Поэтому, не задумываясь, осторожно прополощите одежду теплой водой, поскольку она справится с остатками стойких масляных и жирных пятен. Но если вам нужна дополнительная помощь, можно проверить символы стирки и на стиральной машине.

Шаг 4: Высушите

Сушите свою одежду, повесив ее на веревки, и никогда не используйте сушильную машину для одежды, на которой есть масляные или жирные пятна, это не удалит остатки, и может даже вспыхнуть, что опасно для вас.

Но если вы высушите свою одежду на воздухе, это придаст вашей одежде естественный и свежий вид, а относительно сушилки тепло закрепит остатки пятен, а не удалит их, и если вы не удовлетворены результатом, тогда просто повторите всю процедуру, чтобы окончательно вывести пятна масла и жира на одежде.

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