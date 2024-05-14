В астрології можна виділити сильні та слабкі знаки зодіаку, але сьогодні ми поговоримо про останні.

Прийнято вважати, що в людини є особливості характеру залежно від знаку зодіаку , під заступництвом якого він народився.

Напевно, читаючи гороскоп або вивчаючи свій знак, ви з подивом вигукнете: «Це про мене!».

Стихія Близнюків: Повітря.

Близнюки – один із найслабших знаків зодіаку. Це пов'язано з тим, що такі люди не можуть уникнути сторонньої підтримки. Через це їм досить складно братися до нових справ, змінювати своє життя. Близнюкам потрібна людина, це єдине джерело їхньої енергії, а якщо її немає, то життя значно ускладнюється навіть у звичайних справах. Люди, їх підтримка та спілкування – це те, що потрібно Близнюкам.

Стихія. Терезів: Повітря.

Слабкість людей, народжених під цим знаком, – відсутність терпіння та наполегливості. Саме це і заважає їм довести справу до кінця. Ентузіазм випаровується так само легко, як і з'являється. Однак іноді це пов'язано зі страхом потрапити в реальність, а не в те, що намалювало уяву.

Стихія Рака: Вода.

Представники цього знака найбільш чутливі за вдачею і дуже вразливі. Багато речей, а саме – слова та справи, вони сприймають надто близько до серця. І всі ситуації приміряються. Таким людям потрібна підтримка оточуючих, без якої вони, на жаль, не можуть обійтися.

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