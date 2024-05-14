В астрологии можно выделить сильные и слабые знаки зодиака, но сегодня мы поговорим о последних.

Принято считать, что у человека имеются особенности характера в зависимости от знака зодиака, под покровительством которого он родился.

Наверняка, читая гороскоп или изучая собственный знак, вы с удивлением воскликнете: «Это про меня!».

Стихия Близнецов: Воздух.

Близнецы – один из самых слабых знаков зодиака. Это связано с тем, что такие люди не могут обойтись без посторонней поддержки. Из-за этого им довольно сложно браться за новые дела, менять свою жизнь. Близнецам нужен человек, это единственный источник их энергии, а если его нет, то жизнь значительно усложняется даже в обычных делах. Люди, их поддержка и общение – это то, что нужно Близнецам.

Стихия. Весов: Воздух.

Слабость людей, рожденных под этим знаком, – отсутствие терпения и настойчивости. Именно это и мешает им довести дело до конца. Энтузиазм испаряется так же легко, как и появляется. Однако иногда это связано со страхом попасть в реальность, а не в то, что нарисовало воображение.

Стихия Рака: Вода.

Представители этого знака наиболее чувствительны по натуре и очень ранимы. Многие вещи, а именно – слова и дела, они воспринимают слишком близко к сердцу. И все ситуации примеряются. Таким людям необходима поддержка окружающих, без которой они, увы, не могут обойтись.

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