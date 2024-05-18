Незалежно від вашого визначення або того, що говорить ваш гороскоп, одне можна сказати напевно – важко дійсно хотіти взяти на себе зобов'язання, доки ви не знаєте, що інша людина буде поряд з вами, незважаючи ні на що.

Астрологія може підказати риси і поведінку, які зазвичай супроводжують кожен знак зодіаку, і те, як можуть виявлятися під час відносин.

Ось знаки зодіаку, які є найбільш вірними партнерами, ймовірно залишитися вірними.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада).

Скорпіони не завжди найкращі у відносинах (їх ревнощі часто перемагають), але коли справа доходить до того, хто буде вам найбільш вірний до самої своєї смерті, то це, безумовно, Скорпіон.

Незалежно від того, люблять вони вас чи ненавидять, вони, по суті, завжди будуть вірні цій позиції. Скорпіон буде захищати вас і буде вірним вам, незважаючи ні на що, і чекатиме того ж натомість.

2. Рак (21 червня – 22 липня).

Раки — люди, які готові померти чи їхати, особливо у відносинах. Як тільки вони знайдуть людей, з якими хочуть бути, вони проведуть із ними все своє життя.

Раки, на відміну від Скорпіонів, не мають особливих проблем із зобов'язаннями. Звичайно, вони можуть розпускати плітки або висловлюватися за вашою спиною, щоб уникнути конфлікту, але це не означає, що вони люблять вас менше або що вони менш лояльні до ваших відносин.

3. Лев (23 липня – 22 серпня).

Леви захищають своїх партнерів та друзів так само, як вони захищають себе, тобто дуже затято. Їхні близькі люди стають продовженням їх самих, і вони часто дуже засмучуються, якщо з людьми, яких вони люблять, трапляється щось погане.

Лев стоятиме на вашому боці, незважаючи ні на що, і люто протистоятиме будь-кому, хто коли-небудь вчинив з вами неправильно.

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