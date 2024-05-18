Независимо от вашего определения или того, что говорит ваш гороскоп, одно можно сказать наверняка - трудно действительно хотеть взять на себя обязательство, пока вы не знаете, что другой человек будет рядом с вами, несмотря ни на что.

Астрология может подсказать черты и поведение, которые обычно сопровождают каждый знак зодиака, и на то, как они могут проявляться в ходе отношений.

Вот знаки зодиака, которые являются наиболее верными партнерами, в порядке вероятности остаться верными.

Скорпион (23 октября – 21 ноября).

Скорпионы не всегда лучшие в отношениях (их ревность часто берет верх), но когда дело доходит до того, кто будет вам наиболее верен до самой своей смерти, то это, безусловно, Скорпион.

Независимо от того, любят они вас или ненавидят, они, по сути, всегда будут верны этой позиции. Скорпион будет защищать вас и будет верен вам, несмотря ни на что, и будет ожидать того же взамен.

2. Рак (21 июня – 22 июля).

Раки — люди, готовые умереть или ехать, особенно в отношениях. Как только они найдут людей, с которыми хотят быть, они проведут с ними всю свою жизнь.

Раки, в отличие от Скорпионов, не испытывают особых проблем с обязательствами. Конечно, они могут сплетничать или высказываться за вашей спиной, чтобы избежать конфликта, но это не значит, что они любят вас меньше или что они менее лояльны к вашим отношениям.

3. Лев (23 июля – 22 августа).

Львы защищают своих партнеров и друзей так же, как они защищают себя, то есть очень яростно. Их близкие люди становятся продолжением их самих, и они часто сильно расстраиваются, если с людьми, которых они любят, случается что-то плохое.

Лев будет стоять на вашей стороне, несмотря ни на что, и будет яростно противостоять любому, кто когда-либо поступил с вами неправильно.

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