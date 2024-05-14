Цвіль - така річ, яка надокучає чи не кожній людині у її житті, але хороша новина полягає в тому, що ви можете позбутися цвілі у будь-якому місці, якому тільки захочете.
Як позбутися цвілі у будь-якому місці
Ми всі можемо погодитися, що коли мова йде про прибирання, ми завжди шукаємо ефективні альтернативи, щоб полегшити процес. Спробуйте ці поради та прийоми щодо прибирання, щоб ваш дім був блискучим цілий рік.
Найкращий спосіб позбутися цвілі – знищити її до того, як з нею стане важко боротися. Крихітні чорні плями на поверхні підлоги, стін або плитки є першою ознакою різновиду цвілі. Очистіть цей тип цвілі за допомогою щітки для чищення та звичайного домашнього спрею проти цвілі.
Якщо інвазія велика, то будуть потрібні спеціальні запобіжні заходи. Обов’язково захистіть себе, одягнувши рукавички, маску та захист для очей. Якщо цвіль заразила ділянку, яка лежить під килимом, почніть з видалення та викидання килима. Очистіть ділянку за допомогою волого-сухого пилососа, а потім обробіть його біоцидом і дезінфікуючим засобом, щоб позбутися цвілі. Зробіть будь-який необхідний ремонт колись зараженої ділянки, а потім дайте їй повністю висохнути. Ви можете прискорити процес за допомогою вентилятора.
Якщо агресивні хімічні речовини — це не ваша гра, а зараження невелике, тоді подумайте про те, щоб позбутися цвілі природним шляхом. Багато людей досягли успіху, наповнивши пляшку з розпилювачем олією чайного дерева або оцтом і обприскавши територію, щоб викинути цвіль на бордюр.
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