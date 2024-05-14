Якщо інвазія велика, то будуть потрібні спеціальні запобіжні заходи. Обов’язково захистіть себе, одягнувши рукавички, маску та захист для очей. Якщо цвіль заразила ділянку, яка лежить під килимом, почніть з видалення та викидання килима. Очистіть ділянку за допомогою волого-сухого пилососа, а потім обробіть його біоцидом і дезінфікуючим засобом, щоб позбутися цвілі. Зробіть будь-який необхідний ремонт колись зараженої ділянки, а потім дайте їй повністю висохнути. Ви можете прискорити процес за допомогою вентилятора.