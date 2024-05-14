Если инвазия велика, то потребуются специальные меры предосторожности. Обязательно защитите себя, надев перчатки, маску и защиту для глаз. Если плесень заразила участок, лежащий под ковром, начните с удаления и выбрасывания ковра. Очистите участок с помощью влажно-сухого пылесоса, а затем обработайте его биоцидом и дезинфицирующим средством, чтобы избавиться от плесени. Сделайте любой необходимый ремонт когда-то зараженного участка, а затем дайте ему полностью высохнуть. Вы можете ускорить процесс с помощью вентилятора.