Помістіть відкритий поліетиленовий мішок розміром галон всередину глечика та загніть краї мішка навколо зовнішньої сторони контейнера. Це допомагає тримати його у вертикальному положенні. Додайте 1/2 склянки харчової соди в пакет.

Повільно влийте оцет у пакет. Наголос на повільному! Це не науковий експеримент, але ми гарантуємо, що вам сподобається спостерігати бурхливу реакцію. Не переповнюючи мішок, продовжуйте додавати оцет, доки він повністю не перемішається й не осяде. Додайте 1 склянку води, щоб розбавити суміш. Це має допомогти очистити душову лійку.

3. Занурюйте насадку для душа

Розмір і кут вашої душової лійки роблять наступний крок дещо складним для універсального спрямування. У найкращому випадку ви зможете нахилити душову лійку вниз і повністю занурити кожен водяний струмінь у пухирчастий очисник, надійно зав’язавши мішок навколо горловини, щобочистити душову лійку. Знімна душова лійка або конструкція «два в одному» може вимагати невеликої додаткової роботи, щоб усі форсунки просочилися миючим засобом.