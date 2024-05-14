Якщо під час прийому душу вода ледь-ледь пробивається, це одначає, що вже час очистити вашу душову лійку.
1. Огляньте душову лійку
Почніть з уважного огляду душової лійки. Увімкніть воду та визначте, які отвори для води забиті, коли душ працює. Переконайтеся, що уражені отвори повністю занурені під час очищення.
2. Очищувач суміші
Помістіть відкритий поліетиленовий мішок розміром галон всередину глечика та загніть краї мішка навколо зовнішньої сторони контейнера. Це допомагає тримати його у вертикальному положенні. Додайте 1/2 склянки харчової соди в пакет.
Повільно влийте оцет у пакет. Наголос на повільному! Це не науковий експеримент, але ми гарантуємо, що вам сподобається спостерігати бурхливу реакцію. Не переповнюючи мішок, продовжуйте додавати оцет, доки він повністю не перемішається й не осяде. Додайте 1 склянку води, щоб розбавити суміш. Це має допомогти очистити душову лійку.
3. Занурюйте насадку для душа
Розмір і кут вашої душової лійки роблять наступний крок дещо складним для універсального спрямування. У найкращому випадку ви зможете нахилити душову лійку вниз і повністю занурити кожен водяний струмінь у пухирчастий очисник, надійно зав’язавши мішок навколо горловини, щобочистити душову лійку. Знімна душова лійка або конструкція «два в одному» може вимагати невеликої додаткової роботи, щоб усі форсунки просочилися миючим засобом.
Залиште душову насадку в засобі для чищення на чотири години або навіть на ніч.
4. Протріть поверхню душової лійки, щоб видалити мінеральні відкладення
Коли ви виймете мішок, вилийте рідину в каналізацію і знову ввімкніть воду, щоб перевірити, чи не відкрилися раніше засмічені форсунки. Якщо ваша душова лійка створювала низький тиск води перед чищенням, зараз ви можете помітити велику різницю.
Використовуйте суху тканину з мікрофібри, щоб обережно протерти поверхню душової лійки, щоб змити всі залишки мінеральних накопичень або залишків на металі чи пластику. Залишки мила та плями від жорсткої води мають повністю зникнути, а ваш душ має бути придатним для повторного використання, тож робіть це.
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