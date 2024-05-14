Если во время приема душа вода едва пробивается, это отмечает, что пора очистить вашу душевую воронку.
1. Осмотрите душевую воронку
Начните с внимательного обзора душевой воронки. Включите воду и определите, какие отверстия для воды забиты, когда душ работает. Убедитесь, что пораженные отверстия полностью погружены при очистке.
2. Очиститель смеси
Поместите открытый полиэтиленовый мешок размером галлон внутрь кувшина и загните края мешка вокруг внешней стороны контейнера. Это помогает удерживать его в вертикальном положении. Добавьте 1/2 стакана пищевой соды в пакет.
Медленно влейте уксус в пакет. Ударение на медленном ! Это не научный опыт, но мы гарантируем, что вам понравится следить бурную реакцию. Не переполняя мешок, продолжайте добавлять уксус, пока полностью не перемешается и не осядет. Добавьте 1 стакан воды, чтобы разбавить смесь. Это должно помочь очистить душевую воронку.
3. Окунайте насадку для душа
Размер и угол вашей душевой воронки делают следующий шаг несколько сложным для универсального толка. В лучшем случае вы сможете наклонить душевую воронку вниз и полностью погрузить каждую водяную струю в пузырчатый очиститель, надежно завязав мешок вокруг горловины, чтобы очистить душевую воронку. Съемная душевая лейка или конструкция «два в одном» может потребовать небольшой дополнительной работы, чтобы все форсунки пропитались моющим средством.
Оставьте душевую насадку в чистящем средстве на четыре часа или даже на ночь.
4. Протрите поверхность лейки, чтобы удалить минеральные отложения.
Когда вы извлечете мешок, вылейте жидкость в канализацию и снова включите воду, чтобы проверить, не открылись ли ранее засоренные форсунки. Если ваша душевая лейка создавала низкое давление воды перед чисткой, сейчас вы можете заметить большую разницу.
Используйте сухую ткань из микрофибры, чтобы осторожно протереть поверхность душа, чтобы смыть все остатки минеральных накоплений или остатков на металле или пластике. Остатки мыла и пятна от жесткой воды должны полностью исчезнуть, а ваш душ должен быть пригодным для повторного использования, так что делайте это.
Читайте также:
Как быстро очистить воронку для душа: дешевые, но эффективные способы
Как правильно очистить шторку для душа: несколько простых шагов
Как очистить забитый ливень: 5 легких способов, которые сэкономят время и деньги