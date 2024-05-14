Поместите открытый полиэтиленовый мешок размером галлон внутрь кувшина и загните края мешка вокруг внешней стороны контейнера. Это помогает удерживать его в вертикальном положении. Добавьте 1/2 стакана пищевой соды в пакет.

Медленно влейте уксус в пакет. Ударение на медленном ! Это не научный опыт, но мы гарантируем, что вам понравится следить бурную реакцию. Не переполняя мешок, продолжайте добавлять уксус, пока полностью не перемешается и не осядет. Добавьте 1 стакан воды, чтобы разбавить смесь. Это должно помочь очистить душевую воронку.

3. Окунайте насадку для душа

Размер и угол вашей душевой воронки делают следующий шаг несколько сложным для универсального толка. В лучшем случае вы сможете наклонить душевую воронку вниз и полностью погрузить каждую водяную струю в пузырчатый очиститель, надежно завязав мешок вокруг горловины, чтобы очистить душевую воронку. Съемная душевая лейка или конструкция «два в одном» может потребовать небольшой дополнительной работы, чтобы все форсунки пропитались моющим средством.