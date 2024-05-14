Очиститити посудомийну машину, насправді, легше, ніж ви можете собі уявити. Хоч ця техніка і здається надто великою та грізною, але всього один домашній продукт здатний впоратися з її чищенням. Ми детальніше розповімо вам про це.
Ось як підтримувати посудомийну машину чистою за допомогою чашки білого оцту.
- Налийте одну чашку білого оцту в кухоль, який можна мити в посудомийній машині. Чашка повинна бути приблизно на 2/3 заповнена оцтом.
- Поставте кухоль вертикально на верхню полицю вашої посудомийної машини, а потім закрийте дверцята приладу.
- Запустіть посудомийну машину на звичайний цикл із гарячою водою для додаткової стерилізації. Оцет видаляє мильну піну, частинки їжі та жир зі стінок і полиць посудомийної машини та змиває їх у каналізацію.
- Після завершення циклу відкрийте дверцята та вийміть кухоль. Перевірте стік під нижньою полицею на наявність великих часток, які могли осісти у фільтрі. Можливо, вам доведеться очистити посудомийну машину від них вручну або скористатися мильною тканиною.
- Повторюйте цей цикл білого оцту кожні кілька тижнів, щоб підтримувати посудомийну машину чистою. Вам не доведеться часто думати, як очистити посудомийну машину, якщо ви регулярно підтримуватимете її стан.
Коли використовувати білий оцет
Оцет має високу кислотність. Ось чому він чудово розщеплює жир та інші стійкі відкладення всередині вашої посудомийної машини. Але є причина, чому в цьому посібнику оцет поміщають у вертикальну чашку, а не розливають по всіх поверхнях:
- Гумові ущільнювачі та прокладки можуть з часом вийти з ладу під час контакту з сильнокислотними миючими засобами. Завжди найкраще націлити гумові ущільнювачі мильною тканиною, щоб послабити будь-який накопичення. Не наносьте нерозбавлений білий оцет на гумові прокладки та ущільнення.
- Пропускайте білий оцет через посудомийну машину, лише якщо посудомийна машина порожня. Брудний столовий посуд або інші металеві ємності, які раніше містили сіль, можуть піддатися хімічній реакції під час контакту з оцтом.
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- Шукаєте альтернативу білому оцту? Ви також можете посипати харчовою содою внутрішню частину техніки та запустити її на гарячому циклі. Харчова сода також може допомогти послабити та очистити посудомийну машину від накопичень.
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