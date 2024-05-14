Очистить посудомоечную машину на самом деле легче, чем вы можете себе представить. Хотя эта техника и кажется слишком большой и грозной, но всего один домашний продукт способен справиться с ее чисткой. Мы подробнее расскажем вам об этом.
Вот как поддерживать посудомоечную машину чистой с помощью чашки белого уксуса.
- Налейте одну чашку белого уксуса в кружку, которую можно мыть в посудомоечной машине. Чашка должна быть примерно на 2/3 заполнена уксусом.
- Поставьте кружку вертикально на верхнюю полку посудомоечной машины, а затем закройте дверцу прибора.
- Запустите посудомоечную машину на обычный цикл с горячей водой для дополнительной стерилизации. Уксус удаляет мыльную пену, частицы пищи и жир со стен и полок посудомоечной машины и смывает их в канализацию.
- После завершения цикла откройте дверцу и извлеките кружку. Проверьте сток под нижней полкой на наличие больших частиц, которые могли осесть в фильтре. Возможно, вам придется очистить посудомоечную машину от них вручную или воспользоваться мыльной тканью.
- Повторяйте этот цикл белого уксуса каждые несколько недель для поддержания посудомоечной машины чистой. Вам не придется часто думать, как очистить посудомоечную машину, если вы будете регулярно поддерживать ее состояние.
Когда использовать белый уксус
Уксус обладает высокой кислотностью. Вот почему он отлично расщепляет жир и другие стойкие отложения внутри вашей посудомоечной машины. Но есть причина, почему в этом руководстве уксус помещают в вертикальную чашку, а не разливают по всем поверхностям:
- Резиновые уплотнители и прокладки могут со временем выйти из строя при контакте с сильнокислотными моющими средствами. Всегда лучше всего нацелить резиновые уплотнители мыльной тканью, чтобы ослабить любое накопление. Не наносите неразбавленный уксус на резиновые прокладки и уплотнения.
- Пропускайте белый уксус через посудомоечную машину только в том случае, если посудомоечная машина пуста. Грязная столовая посуда или другие металлические емкости, ранее содержавшие соль, могут подвергнуться химической реакции при контакте с уксусом.
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- Ищете альтернативу белому уксусу? Вы можете также посыпать пищевой содой внутреннюю часть техники и запустить ее на горячем цикле. Пищевая сода также поможет ослабить и очистить посудомоечную машину от накоплений.
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