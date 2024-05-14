Існує покрокова інструкція, яка може допомогти вам почистити диван з мікрофібри та знову насолоджуватися його свіжістю та новизною.

Почистити диван з мікрофібри не найскладніше завдання, яке вам доведеться виконати, прибираючи свій дім. Особливо, якщо ви дотримаєтесь інструкції, про яку ми вам розповімо.

1. Визначте правильний метод очищення.

Промисловість м’яких меблів використовує систему кодування, щоб вам вдалося почистити диван з мікрофібри безпечно. Перевірте етикетку дивана або подушки під сидіннями, щоб знайти код очищення.

W означає, що тканину можна обробляти миючими засобами на водній основі.

означає, що тканину можна обробляти миючими засобами на водній основі. W/S означає, що чистячі засоби на основі води та розчинників безпечні у використанні.

означає, що чистячі засоби на основі води та розчинників безпечні у використанні. S означає, що тканину не можна обробляти водою і слід використовувати лише хімічні засоби для чищення на основі розчинників.

означає, що тканину не можна обробляти водою і слід використовувати лише хімічні засоби для чищення на основі розчинників. X означає, що тканину можна лише пилососити або злегка почистити щіткою.

2. Почистіть диван парою.

Ручні відпарювачі не тільки щадять мікроволокно, але й гаряча пара може вбити поверхневих пилових кліщів і видалити плями з тканини. Пройдіться по всьому дивану, дозволяючи лише парі торкнутися й проникнути крізь оббивку. (Ми рекомендуємо використовувати відпарювач для одягу, щоб почистити диван з мікрофібри глибоко, але можете пропустити цей крок, якщо у вас його немає).

3. Пилососьте оббивку.

За допомогою насадки для оббивки пропилососіть весь диван: спинку, підлокотники, спідницю та подушки. Використовуйте інструмент для щілин, щоб очистити складні місця — згадайте крихти та шерсть домашніх тварин, які застрягли в швах, навколо ґудзиків або вздовж оздоблення. Якщо подушки знімні, зніміть їх і пропилососіть тканину під ними, а також обидві сторони кожної подушки.

4. Перевірте свій миючий розчин.

Незалежно від того, чи створили ви власний очисний розчин (¼ чайної ложки м’якого мильного засобу для посуду, змішаного з однією чашкою теплої води, це може допомогти) чи ви купили засіб для чищення оббивки, важливо спочатку випробувати продукт на прихованій ділянці. Нанесіть миючий розчин на невелику пляму, щоб переконатися, що він безпечний для тканини та не спричиняє плям від води чи втрати кольору.

5. Виділіть чисті плями.

Використовуючи придбаний у магазині засіб для чищення оббивки, завжди дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Для водонепроникних тканин усуньте плями за допомогою формули, що містить ферменти. Якщо ваші подушки мають знімні чохли, розстебніть їх і покладіть паперовий рушник між тканиною та наповнювачем, щоб ввібрати зайву вологу. Нанесіть засіб для чищення оббивки на тканину з мікрофібри та обережно промокніть пляму, працюючи зовні всередину. Коли вам вдалосяпочистити диван з мікрофібри від плям, протріть це місце вологою тканиною, а потім промокніть насухо. Для тканин «S» очистіть плями відповідно до вказівок на етикетці за допомогою засобу на основі розчинника.

6. Візьміть із собою засіб для чищення килимів або оббивки для більш стійких плям.

Для тканин, які можна обробляти водою, використовуйте для глибшого очищення. Пропустіть суміш засобу для чищення та води через шланг, перемішайте тканину насадкою-щіткою та пропилососіть бруд у резервуар.

7. Дайте тканині висохнути на повітрі.

Дайте своєму дивану повністю висохнути, в ідеалі протягом ночі, перш ніж сідати або лягати на подушки. Щоб прискорити процес висихання, використовуйте вентилятори або відкрийте вікна в теплий день.

8. Продезінфікуйте диван.

Коли ваш диван стане чистим і сухим, убийте бактерії та видаліть запахи з водонепроникних тканин за допомогою дезінфікуючого спрею.

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