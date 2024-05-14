Есть пошаговая инструкция, которая может помочь вам почистить диван из микрофибры и снова наслаждаться его свежестью и новизной.

Почистить диван из микрофибры не самая сложная задача, которую вам придется выполнить, убирая свой дом. Особенно, если вы придерживаетесь инструкции, о которой мы вам расскажем.

1. Определите правильный метод очищения.

Промышленность мягкой мебели использует систему кодировки, чтобы вам удалось почистить диван из микрофибры безопасно. Проверьте этикетку дивана или подушки под сиденьями, чтобы найти код очистки.

W означает, что ткань можно обрабатывать моющими средствами на водной основе.

означает, что ткань можно обрабатывать моющими средствами на водной основе. W/S означает, что чистящие средства на основе воды и растворителей безопасны в использовании.

означает, что чистящие средства на основе воды и растворителей безопасны в использовании. S означает, что ткань нельзя обрабатывать водой и следует использовать только химические чистящие средства на основе растворителей.

означает, что ткань нельзя обрабатывать водой и следует использовать только химические чистящие средства на основе растворителей. X означает, что ткань можно только пылесосить или слегка очистить щеткой.

2. Очистите диван паром.

Ручные отпариватели не только щадят микроволокно, но и горячий пар может убить поверхностных пылевых клещей и удалить пятна из ткани. Пройдитесь по всему дивану, позволяя лишь паре коснуться и проникнуть сквозь обивку. (Мы рекомендуем использовать отпариватель для одежды, чтобы почистить диван из микрофибры глубоко, но можете пропустить этот шаг, если у вас его нет).

3. Пылесосите обивку.

С помощью насадки для обивки пропылесосите весь диван: спинку, подлокотники, юбку и подушки. Используйте инструмент для щелей, чтобы очистить сложные места – вспомните крошки и шерсть домашних животных, застрявших в швах, вокруг пуговиц или вдоль украшения. Если съемные подушки, снимите их и пропылесосите ткань под ними, а также обе стороны каждой подушки.

4. Проверьте моющий раствор.

Независимо от того, создали ли вы собственный очистительный раствор (¼ чайной ложки мягкого мыльного средства для посуды, смешанного с одной чашкой теплой воды, это может помочь) или вы купили чистящее средство оббивки, важно сначала испытать продукт на скрытом участке. Нанесите моющий раствор на небольшое пятно, чтобы убедиться, что он безопасен для ткани и не вызывает пятен от воды или потери цвета.

5. Выделите чистые пятна.

Используя приобретенное в магазине чистящее средство оббивки, всегда следуйте инструкциям на упаковке. Для водонепроницаемых тканей устраните пятна с помощью формулы, содержащей ферменты. Если ваши подушки имеют съемные чехлы, расстегните их и положите бумажное полотенце между тканью и наполнителем, чтобы впитать лишнюю влагу. Нанесите очищающее средство на ткань из микрофибры и осторожно промокните пятно, работая снаружи внутрь. Когда вам удалось почистить диван из микрофибры от пятен, протрите это место влажной тканью, а затем промокните насухо. Для тканей S очистите пятна в соответствии с указаниями на этикетке с помощью средства на основе растворителя.

6. Возьмите с собой чистящее средство ковров или обивки для более устойчивых пятен.

Для тканей, которые можно обрабатывать водой, используйте для более глубокой очистки. Пропустите смесь чистящего средства и воды через шланг, перемешайте ткань насадкой-щеткой и пропылесосите грязь в резервуар.

7. Дайте ткани высохнуть на воздухе.

Дайте своему дивану полностью высохнуть, в идеале в течение ночи, прежде чем садиться или ложиться на подушки. Чтобы ускорить процесс высыхания, используйте вентиляторы или откройте окна в теплый день.

8. Продезинфицируйте диван.

Когда ваш диван станет чистым и сухим, убейте бактерии и удалите запахи из водонепроницаемых тканей с помощью дезинфицирующего спрея.

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