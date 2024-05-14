Існують дієві лайфхаки, які можуть допомогти вам мити підлогу так, щоб вона довго служила.

Кожному з нас потрібно вміти мити дерев'яну підлогу так, щоб вона не псувалася і могла довго прослужити. Якщо ви ще не знаєте про ці лайфхаки, то ми розповімо вам про них.

1. Щодня підмітайте або витирайте пил з підлоги.

Для швидкого щоденного догляду використовуйте мітлу або швабру з мікрофібри, щоб зібрати пил, бруд і крихти, які накопичуються протягом дня. Це допоможе уникнути подряпин на підлозі.

2. Швидко прибирайте місце.

Вам потрібномити дерев'яну підлогу від розливів по мірі їх виникнення. Якщо ви дасте вологим розливам висохнути на підлозі, покриття потемніє та притяге додатковий бруд. Негайно промокніть розлиті речовини абсорбуючою тканиною. Якщо ви натрапили на пляму, яка потребує швидкого ремонту, очистіть її паперовим рушником, змоченим водою, і витріть насухо.

Порада експерта: «Ми не рекомендуємо мити дерев’яну підлогу оцтом», — каже експерт. Кислий розчин може пошкодити або потьмяніти певну обробку, коли ви будете мити дерев’яну підлогу.

3. Пилососьте кожні кілька днів.

Залежно від інтенсивності руху у вашому домі пилососіть дерев’яну підлогу кожні кілька днів. Найкращий пилосос для дерев’яної підлоги – каністровий пилосос, оскільки він має довгу овальну щітку для підлоги, щоб досягати крихітних місць. «Якщо у вас лише вертикальна модель, обов’язково вимкніть щітку, що обертається, щоб щетина не дряпала підлогу», — рекомендує експерт.

4. Мокра швабра за потреби.

Якщо ви помітили бруд або розлиту їжу, яку неможливо вимести чи пропилососити, настав часмити дерев'яну підлогу більш глибоко. Виконайте вологе прибирання спреєм. Збризніть очисником невелику площу розміром 3 фути на 3 фути та зберіть будь-який розчинений бруд шваброю з мікрофібри. Пройдіться по всій підлозі, прибираючи одну невелику ділянку за раз.

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