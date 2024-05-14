Есть действенные лайфхаки, которые могут помочь вам мыть пол так, чтобы он долго служил.

Каждому из нас нужно уметь мыть деревянный пол так, чтобы он не портился и мог долго прослужить. Если вы еще не знаете об этих лайфхаках, то расскажем вам о них.

1. Каждый день подметайте или вытирайте пыль с пола.

Для быстрого ежедневного ухода используйте метлу или швабру из микрофибры, чтобы собрать пыль, грязь и крошки, которые накапливаются в течение дня. Это поможет избежать царапин на полу.

2. Быстро убирайте место.

Вам нужно мыть деревянный пол от разливов по мере их возникновения. Если вы дадите влажным разливам высохнуть на полу, покрытие потемнеет и привлечет дополнительную грязь. Немедленно промокните разлитые вещества абсорбирующей тканью. Если вы натолкнулись на пятно, которое требует быстрого ремонта, очистите его бумажным полотенцем, смоченным водой, и вытрите насухо.

Совет эксперта: «Мы не рекомендуем мыть деревянный пол уксусом», – говорит эксперт. Кислый раствор может повредить или померкнуть определенную обработку, когда вы будете мыть деревянный пол.

3. Пылесосите каждые несколько дней.

В зависимости от интенсивности движения в вашем доме пылесосите деревянный пол каждые несколько дней. Лучший пылесос для деревянного пола – канистровый пылесос, поскольку он имеет длинную овальную щетку для пола, чтобы достигать крошечных мест. «Если у вас только вертикальная модель, обязательно выключите вращающуюся щетку, чтобы щетина не царапала пол», — рекомендует эксперт.

4. При необходимости промойте шваброй.

Если вы заметили грязь или разлитую пищу, которую невозможно выместить или пропылесосить, пришло время более глубокое деревянный пол. Выполните влажную уборку спреем. Сбрызните очистителем небольшую площадь размером 3 фута на 3 фута и соберите любую растворенную грязь шваброй из микрофибры. Пройдитесь по всему полу, убирая один небольшой участок за раз.

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