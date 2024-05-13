Очистити затірку для плитки не так вже й складно, якщо ви знаєте правильні способи та інструкції, які здатні вам допомогти. Ось як ви можете це зробити:
Як насправді очистити затірку
Крок 1: пропилососьте, не підмітайте
Це змінить ваше життя. Ми не підмітаємо, і крапка. Витягніть пилосос і всмоктуйте весь цей бруд, ворсинки, пил і волосся. (Підмітання не допоможе очистити затірку, і ми робимо все правильно з першого разу.)
Візьміть насадку для шланга та проведіть нею вздовж плінтуса та будь-яких невеликих щілин, до яких пилосос може не дістатися. Ви будете вражені тим, наскільки легше витирати поверхні після того, як ви потрапили на них пилососом.
Крок 2: Очистіть затирку
Для порцеляни або керамічної плитки використовуйте концентровану суміш порошку (2-3 чайні ложки), відбілювача (1 склянка) і гарячої води (¼ галону або 4 чашки). Чим концентрованіший, тим швидше та краще діятиме продукт і тим менше вам доведеться очищати його. Не використовуйте відбілювач для плитки з натурального каменю.
Використовуючи суміш, яку ви щойно приготували, візьміть щітку з пластиковою щетиною або зубну щітку та почніть очищати лінії затирання великою кількістю суміші. Ви повинні помітити деяке підняття плями, коли вода стане темно-сірою або коричневою. Увітріть надлишки чистою серветкою з мікрофібри.
Крок 3: Витріть підлогу
Після того, як вам вдалося очистити затірку для плитки, настав час протерти підлогу галоном гарячої води, 1 чайною ложкою порошку і ⅓ склянки відбілювача (за бажанням). Потім дайте підлозі висохнути.
Крок 4: Вакуум (знову)
Коли підлога висохне, настав час знову пропилососити. Витягніть пилосос і проведіть ним по плитці. Використовуйте насадку для шланга, щоб проникнути в щілини та інші важкодоступні місця. Це може здатися надмірним, але саме цей крок гарантує, що у вас залишиться блискуча плитка та вам ще довго не потрібно буде думати, як знову очистити затірку. Не поспішайте і добре завершіть роботу.
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