Якщо ви скористаєтеся детальною інструкцією, то зможете глибоко очистити затірку для плитки, яка стала брудною.

Очистити затірку для плитки не так вже й складно, якщо ви знаєте правильні способи та інструкції, які здатні вам допомогти. Ось як ви можете це зробити:

Як насправді очистити затірку

Крок 1: пропилососьте, не підмітайте

Це змінить ваше життя. Ми не підмітаємо, і крапка. Витягніть пилосос і всмоктуйте весь цей бруд, ворсинки, пил і волосся. (Підмітання не допоможе очистити затірку, і ми робимо все правильно з першого разу.)

Візьміть насадку для шланга та проведіть нею вздовж плінтуса та будь-яких невеликих щілин, до яких пилосос може не дістатися. Ви будете вражені тим, наскільки легше витирати поверхні після того, як ви потрапили на них пилососом.

Крок 2: Очистіть затирку

Для порцеляни або керамічної плитки використовуйте концентровану суміш порошку (2-3 чайні ложки), відбілювача (1 склянка) і гарячої води (¼ галону або 4 чашки). Чим концентрованіший, тим швидше та краще діятиме продукт і тим менше вам доведеться очищати його. Не використовуйте відбілювач для плитки з натурального каменю. Використовуючи суміш, яку ви щойно приготували, візьміть щітку з пластиковою щетиною або зубну щітку та почніть очищати лінії затирання великою кількістю суміші. Ви повинні помітити деяке підняття плями, коли вода стане темно-сірою або коричневою. Увітріть надлишки чистою серветкою з мікрофібри.