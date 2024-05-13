Очистить затирку для плитки не так уж сложно, если вы знаете правильные способы и инструкции, которые способны вам помочь. Вот как вы можете это сделать:
Как на самом деле очистить затирку
Шаг 1: пропылососьте, не подметайте
Это изменит вашу жизнь. Мы не подметаем, и точка. Вытяните пылесос и впитывайте всю эту грязь, ворсинки, пыль и волосы. (Подметание не поможет очистить затирку, и мы делаем все правильно с первого раза.)
Возьмите насадку для шланга и проведите ею вдоль плинтуса и любых небольших щелей, до которых пылесос может не добраться. Вы будете поражены тем, как легче вытирать поверхности после того, как вы попали на них пылесосом.
Шаг 2: Очистите затирку
Для фарфора или керамической плитки используйте концентрированную смесь порошка (2-3 чайные ложки), отбеливателя (1 стакан) и горячей воды (¼ галлона или 4 чашки). Чем концентрированнее, тем быстрее и лучше будет действовать продукт и тем меньше вам придется очищать его. Не используйте отбеливатель для плитки из натурального камня.
Используя только что приготовленную смесь, возьмите щетку с пластиковой щетиной или зубную щетку и начните очищать линии затирки большим количеством смеси. Вы должны заметить некоторое поднятие пятна, когда вода станет темно-серой или коричневой. Вытрите излишки чистой салфеткой из микрофибры.
Шаг 3: Вытрите пол
После того, как вам удалось очистить затирку для плитки, пора протереть пол галлоном горячей воды, 1 чайной ложкой порошка и ⅓ стакана отбеливателя (по желанию). Затем дайте полу высохнуть.
Шаг 4: Вакуум (опять)
Когда пол высохнет, пора снова пропылесосить. Выньте пылесос и проведите им по плитке. Используйте насадку для шланга, чтобы проникнуть в щели и другие труднодоступные места. Это может показаться чрезмерным, но этот шаг гарантирует, что у вас останется блестящая плитка и вам еще долго не нужно будет думать, как снова очистить затирку. Не торопитесь и хорошо завершите работу.
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