Если вы воспользуетесь подробной инструкцией, то сможете глубоко очистить затирку для плитки, которая стала грязной.

Очистить затирку для плитки не так уж сложно, если вы знаете правильные способы и инструкции, которые способны вам помочь. Вот как вы можете это сделать:

Как на самом деле очистить затирку

Шаг 1: пропылососьте, не подметайте

Это изменит вашу жизнь. Мы не подметаем, и точка. Вытяните пылесос и впитывайте всю эту грязь, ворсинки, пыль и волосы. (Подметание не поможет очистить затирку, и мы делаем все правильно с первого раза.)

Возьмите насадку для шланга и проведите ею вдоль плинтуса и любых небольших щелей, до которых пылесос может не добраться. Вы будете поражены тем, как легче вытирать поверхности после того, как вы попали на них пылесосом.

Шаг 2: Очистите затирку

Для фарфора или керамической плитки используйте концентрированную смесь порошка (2-3 чайные ложки), отбеливателя (1 стакан) и горячей воды (¼ галлона или 4 чашки). Чем концентрированнее, тем быстрее и лучше будет действовать продукт и тем меньше вам придется очищать его. Не используйте отбеливатель для плитки из натурального камня. Используя только что приготовленную смесь, возьмите щетку с пластиковой щетиной или зубную щетку и начните очищать линии затирки большим количеством смеси. Вы должны заметить некоторое поднятие пятна, когда вода станет темно-серой или коричневой. Вытрите излишки чистой салфеткой из микрофибры.