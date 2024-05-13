Рано чи пізно вам доведеться очистити брудну душову кабіну, адже ніхто не любить митися там, де брудно та некомфортно. Ми розповімо вам детально про цей процес, щоб у вас все вийшло.
Як очистити душову кабіну
Настав час очистити скло душової кабіни та сантехніку. Ось наш простий двоетапний процес:
- Збризніть душові двері та пристосування (важелі, кронштейни, рамки для скляних дверей, водостоки, змішувачі тощо) за нашим рецептом для душових дверей (1 склянка білого оцту та 2 столові ложки синього миючого засобу для посуду, змішані в пульверизаторі). Це впорається з брудом і жорсткою водою у вашому душі та допоможе очистити душову кабіну.
- Дайте суміші постояти мінімум 20 хвилин, потріть душові двері та сантехніку м’якою губкою. Якщо ваша перша спроба виявиться невдалою, спробуйте ще раз, залишивши рецепт на довше. (Не використовуйте нічого абразивного, оскільки ці дверцята легко подряпати.) Дуже добре промийте гарячою водою та ракелем, щоб видалити зайву воду. Ви будете вдячні за роботу свого вентилятора, коли відчуєте цей запах!
Поки ви чекаєте, щоб суміш подіяла, зніміть пластикову смужку з нижньої частини дверцят душової кабіни. Чи знаєте ви, що вони знімні? Багато людей не знають, що вони відриваються, що може призвести до незворотних плям від плісняви, цвілі та мильного нальоту. Він повинен бути прозорим, а не оранжевим або зеленим! Просто зсуньте або зніміть його з нижньої частини дверцят душової кабіни. Після того, як ви видалили смужку, все, що вам потрібно зробити, це збризнути на неї засіб і почистити щіткою.
Плями
Нанесіть шар миючого засобу на пляму та сухою ганчіркою потріть пляму. Якщо цей метод не спрацює з першого разу, можливо, продукту доведеться посидіти довше. Вам вдасться очистити душову кабіну від плям, якщо ви зпасетесь невеликою кількістю терпіння.
Висушіть і відполіруйте.
Сухий душ - чистий душ! Важливо висушити стіни, підлогу та скло душової кабіни після того, як вам вдалося очистити душову кабіну, якщо ви хочете уникнути водяних знаків і створити більш гладке покриття. Ракелем видаліть якомога більше вологи, потім скористайтеся сухою тканиною або рушником, щоб видалити все, що залишилося.
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