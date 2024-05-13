Рано или поздно вам придется очистить грязную душевую кабину, ведь никто не любит мыться там, где грязно и некомфортно. Мы расскажем вам подробно об этом процессе, чтобы у вас все получилось.
Как очистить душевую кабину
Пора очистить стекло душевой кабины и сантехнику. Вот наш простой двухэтапный процесс:
- Сбрызните душевые двери и приспособления (рычаги, кронштейны, рамки для стеклянных дверей, водостоки, смесители и т.п.) по нашему рецепту для душевых дверей (1 стакан белого уксуса и 2 столовые ложки синего моющего средства для посуды , смешанные в пульверизаторе) . Это справится с грязью и жесткой водой в вашей душе и поможет очистить душевую кабину.
- Дайте смеси постоять минимум 20 минут, потрите душевую дверь и сантехнику мягкой губкой. Если ваша первая попытка окажется неудачной, попробуйте еще раз, оставив рецепт подольше. (Не используйте ничего абразивного, так как эта дверца легко поцарапана.) Очень хорошо промойте горячей водой и ракелем, чтобы удалить лишнюю воду. Вы будете благодарны за работу своего вентилятора, когда почувствуете этот запах!
Пока вы ждете, чтобы смесь подействовала, снимите пластиковую полоску с нижней части дверцы душевой кабины. Знаете ли вы, что они съемные? Многие не знают, что они отрываются, что может привести к необратимым пятнам от плесени, плесени и мыльного налета. Он должен быть прозрачным, а не оранжевым или зелёным! Просто сдвиньте или снимите его с нижней части дверцы душевой кабины. После того как вы удалили полоску, все, что вам нужно сделать, это сбрызнуть на нее средство и почистить щеткой.
Пятна
Нанесите слой моющего средства на пятно и потрите пятно сухой тряпкой . Если этот метод не сработает с первого раза, возможно, продукту придется посидеть подольше. Вам удастся очистить душевую кабину от пятен, если вы спасетесь небольшим количеством терпения.
Высушите и отполируйте.
Сухой душ – чистый душ! Важно высушить стены, пол и стекло душевой кабины после того, как вам удалось очистить душевую кабину, если вы хотите избежать водяных знаков и создать более гладкое покрытие. Ракелем удалите как можно больше влаги, затем воспользуйтесь сухой тканью или полотенцем, чтобы удалить все, что осталось.
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