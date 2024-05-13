Рано или поздно вам придется очистить грязную душевую кабину, ведь никто не любит мыться там, где грязно и некомфортно. Мы расскажем вам подробно об этом процессе, чтобы у вас все получилось.

Пора очистить стекло душевой кабины и сантехнику. Вот наш простой двухэтапный процесс:

Сбрызните душевые двери и приспособления (рычаги, кронштейны, рамки для стеклянных дверей, водостоки, смесители и т.п.) по нашему рецепту для душевых дверей (1 стакан белого уксуса и 2 столовые ложки синего моющего средства для посуды , смешанные в пульверизаторе) . Это справится с грязью и жесткой водой в вашей душе и поможет очистить душевую кабину.

Дайте смеси постоять минимум 20 минут, потрите душевую дверь и сантехнику мягкой губкой. Если ваша первая попытка окажется неудачной, попробуйте еще раз, оставив рецепт подольше. (Не используйте ничего абразивного, так как эта дверца легко поцарапана.) Очень хорошо промойте горячей водой и ракелем, чтобы удалить лишнюю воду. Вы будете благодарны за работу своего вентилятора, когда почувствуете этот запах!

Пока вы ждете, чтобы смесь подействовала, снимите пластиковую полоску с нижней части дверцы душевой кабины. Знаете ли вы, что они съемные? Многие не знают, что они отрываются, что может привести к необратимым пятнам от плесени, плесени и мыльного налета. Он должен быть прозрачным, а не оранжевым или зелёным! Просто сдвиньте или снимите его с нижней части дверцы душевой кабины. После того как вы удалили полоску, все, что вам нужно сделать, это сбрызнуть на нее средство и почистить щеткой.

Пятна