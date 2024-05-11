Блогерка з Дніпра Алхім, керуючи автомобілем, використовувала нецензурну лексику на адресу захисників України, та це ще не все.

Скандально відома блогерка з Дніпра, Анна Алхім, опублікувала нове відео, яке викликало обурення. Вона розповіла про конфлікт з військовими зі Львова, що стався на дорозі поблизу Києва, зокрема в Борисполі. Відео зі скандальними заявами блогерки опублікували в мережі.

Алхім, керуючи автомобілем, вживала нецензурну лексику у адресу захисників України, які, на її думку, недостатньо швидко реагували на дорожню ситуацію та не зрозуміли її російською мовою.

У своєму відео блогерка спершу висловила обурення через те, що військові не пропустили її авто, а потім заявила, що при зупинці на світлофорі висловила їм зауваження, однак вони не змогли її зрозуміти - адже та розмовляла російською мовою.

"Йоб*ний к*нченізм. У нас війна не тільки між країнами, а ще й між областями. Люди між собою воюють, замість того, щоб об'єднуватись. Я не розумію вашої мови, то ідіть н*хуй, як ви з*їб*ли”, - зазначила Анна Алхім", - заявила блогерка.



Варто нагадати, раз на місяць-два-три ця блогерка обов'язково висловлюється про українську мову, про львів'ян і пхає в свій інстаграм російську мову, російську музику, російські фільми. Все російське.

В коментарях українці обурились поведінці блогерши та призивали СБУ перевірити її нарешті. Також українці закликали Алхім виїхати на рф, якщо вона так обожнює все російське. Інші почали нагадувати, що в країні багато проблем, тому звертати увагу на скандальних блогерів взагалі не варто.

"Скільки можна писати про цю людинку, де СБУ закрити її і забути, або вислати на болота", "Алхім це не мовний скандал, це робота для органів", "Нехай зі своєю москальською на расєю валить", "Може варто згадати про інші проблеми, які за раз є в країні?", "Може б і на неї відкрили кримінальне провадження як на Фаріон".

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