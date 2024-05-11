Блоггерша из Днепра Алхим, управляя автомобилем, использовала нецензурную лексику в адрес защитников Украины, но это еще не все.

Скандально известная блоггерша из Днепра, Анна Алхим, опубликовала новое видео, которое вызвало негодование. Она рассказала о конфликте с военными из Львова, который произошел на дороге вблизи Киева, в частности, в Борисполе. Видео со скандальными заявлениями блоггеры опубликовали в сети.

Алхим, управляя автомобилем, использовала нецензурную лексику в адрес защитников Украины, которые, по ее мнению, недостаточно быстро реагировали на дорожную ситуацию и не поняли ее на русском языке.

В своем видео блоггер сначала выразила возмущение из-за того, что военные не пропустили ее авто, а затем заявила, что при остановке на светофоре высказала им замечания, однако они не смогли ее понять - ведь та разговаривала на русском языке.

У нас война не только между странами, но еще и между областями. Люди между собой воюют, вместо того, чтобы объединяться. Я не понимаю вашего языка, то идите н*хуй, как вы с *е*ли”, - отметила Анна Алхим", - заявила блогерша.



Стоит напомнить, раз в месяц-два-три эта блоггерка обязательно высказывается об украинском языке, о львовянах и толкает в свой инстаграмм русский язык, русскую музыку, русские фильмы. Все русское.

В комментариях украинцы возмутились поведением блоггерши и призывали СБУ проверить ее наконец. Также украинцы призвали Алхим уехать в РФ, если она так обожает все российское. Остальные начали напоминать, что в стране много проблем, поэтому обращать внимание на скандальных блоггеров вообще не стоит.

"Сколько можно писать об этом человеке, где СБУ закрыть и забыть, или выслать на болота", "Алхим это не языковой скандал, это работа для органов", "Пусть со своей москальской на расею валит", "Может стоит вспомнить о других проблемах , которые сейчас есть в стране?", "Может бы и на нее открыли уголовное производство как на Фарион".

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