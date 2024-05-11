Існують швидкі методи, які можуть стати вам у нагоді, коли ви вирішите очистити скло дверцят духовки.

Настане час, коли ви будете змушені очистити скло дверцят духовки, адже воно буде дуже страшне та брудне. Ми допоможемо вам у цьому процесі і розповімо, як саме це зробити.

1. Перед тим, як очистити скло дверцят духовки, покладіть рушник на кухонну стільницю, щоб уникнути подряпин або сколів.

2. З самої духовки потрібно зняти дверцята. Більшість печей мають замки на петлях з обох боків дверцят. Ви можете звільнити засув за допомогою ножа для масла або плоскої викрутки

3. Розблокувавши дверцята духовки, відкрийте приблизно на кут 45 градусів. Він зупиниться сам, і тоді ви піднімете його, щоб видалити його. Переконайтеся, що ви дуже обережні та маєте допомогу, оскільки двері можуть бути досить важкими. Деякі дверцята духовки мають третє скло між внутрішнім і зовнішнім склом. Будьте дуже обережні, пересуваючи дверцята духовки. Тримайте його рівно та паралельно підлозі, щоб третє скло не вислизнуло.

4. Обережно покладіть дверцята на свій рушник на стіл і візьміть викрутку. Помістіть незакріплені гвинти в невелику миску, щоб не втратити жодного.

5. Обережно підніміть двері, щоб відкрити внутрішню частину дверей і третє скло (якщо воно є у вас).

6. Знову візьміть викрутку та відкрутіть гвинти, які тримають третє скло. Обережно перемістіть скло, щоб ви могли дістатися до іншого скла, де більшість крапель.

7. Тепер, залежно від того, наскільки погано/запеклися сліди від бруду та жиру, ви можете очистити скло дверцят духовки.

Добре розбризкуйте будь-які забруднені ділянки та дайте їм постояти (почніть з 10 хвилин і далі).

Протріть або серветкою, або просто тканиною, якщо вона легко піднімається. Пам’ятайте, що засіб для очищення духовки працює шарами, тому, якщо ваші дверцята особливо погані, можливо, вам доведеться повторити цей крок кілька разів, щоб очистити все.

8. Після того, як вам вдалося очистити скло дверцят духовки, витріть всі частинки скла, щоб отримати додатковий блиск.

9. Тепер час зібрати все разом.

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