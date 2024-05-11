Существуют быстрые методы, которые могут вам пригодиться, когда вы решите очистить стекло дверцы духовки.

Настанет время, когда вы будете вынуждены очистить стекло дверцы духовки, ведь оно будет очень страшно и грязно. Мы поможем вам в этом процессе и расскажем, как это сделать.

1. Перед тем, как очистить стекло дверцы духовки, положите полотенце на кухонную столешницу во избежание царапин или сколов.

2. С самой духовки нужно снять дверцу. Большинство печей имеют замки на петлях с обеих сторон дверцы. Вы можете освободить засов с помощью ножа для масла или плоской отвертки.

3. Разблокировав дверцу духовки, откройте приблизительно на угол 45 градусов. Он остановится сам, и тогда вы поднимете его, чтобы удалить его. Убедитесь, что вы очень осторожны и имеете помощь, поскольку дверь может быть достаточно тяжелой. Некоторые дверцы духовки имеют третье стекло между внутренним и наружным стеклом. Будьте очень осторожны, передвигая дверцу духовки. Держите его ровно и параллельно полу, чтобы третье стекло не ускользнуло.

4. Осторожно положите дверцу на полотенце на стол и возьмите отвертку. Поместите незакрепленные винты в небольшую миску, чтобы не потерять ни одного.

5. Осторожно приподнимите дверь, чтобы открыть внутреннюю часть двери и третье стекло (если оно есть у вас).

6. Снова возьмите отвертку и отвинтите винты, держащие третье стекло. Аккуратно переместите стекло, чтобы вы могли добраться до другого стекла, где большинство капель.

7. Теперь, в зависимости от того, насколько плохо запеклись следы от грязи и жира, вы можете очистить стекло дверцы духовки.

Хорошо разбрызгивайте любые загрязненные участки и дайте им постоять (начните с 10 минут и дальше).

Протрите либо салфеткой, либо просто тканью, если она легко поднимается. Помните, что средство для очистки духовки работает слоями, поэтому, если ваша дверца особенно плохая, возможно, вам придется повторить этот шаг несколько раз, чтобы очистить все.

8. После того, как вам удалось очистить стекло дверцы духовки, протрите все частицы стекла, чтобы получить дополнительный блеск.

9. Теперь пора собрать все вместе.

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