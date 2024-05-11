Існує шість дієвих кроків, які можуть допомогти хорошим господиням почистити свій холодильник.

Якщо ви хочете почистити холодильник справді ефективно, є певні шість кроків, яких вам варто дотримуватися. Ми детальніше розповімо про них.

Крок 1 – Спорожніть весь холодильник

Щоб почистити холодильник справді ефективно, вам потрібно зробити його повністю порожнім. Це означає спустошити холодильник, перш ніж робити щось інше.

Почніть із того, що вийміть усе з холодильника та перевірте терміни придатності. Змішайте заправку для салату з 2018 року та будь-які запліснявілі або слизові предмети. І якщо це те, що ніхто у вашій родині не їсть, пожертвуйте це! (Припускаючи, що він нерозкритий, звичайно.)

Додайте чайну ложку порошку Tide® і бризку відбілювача в раковину з гарячою водою.

Протріть всі банки і ємності з приправами. (Ми дивимося на вас, банку з виноградним желе з липкими краплями по всьому краю.) Якщо ви використовуєте органайзери або вертушки у своєму холодильнику, їх також потрібно буде промити.

Крок 2 – Очистіть порожній холодильник пилососом

Так, ви правильно прочитали! Вам слід почистити холодильник пилососом. Ніщо не зробить роботу краще. Використовуйте щітку з кінського волосу щоб висмоктати всі крихти та шматочки їжі з кожної полиці та щілини.

Пилососити холодильник не тільки швидко й легко, але й набагато менше. Замість того, щоб хапати великі крихти та інших нечистот паперовим рушником, ви можете смоктати його на відстані витягнутої руки.

Крок 3 – Витріть внутрішню частину

Коли всі крихти зникнуть, приберіть усі ящики та полиці. Ще раз залиште скляні полиці кімнатної температури, щоб вони нагрілися.

Тією ж сумішшю (почніть зі свіжої суміші, якщо вода брудна з кроку 1), протріть стінки холодильника та кронштейни полиць. Бачите, наскільки це легше, коли немає крихт, які можна витерти?

Крок 4 – Вимийте полиці та ящики

Коли скло нагріється і буде готове до миття, потріть все в раковині. Додаткові липкі залишки можуть потребувати замочування.

Ми любимо все сушити на повітрі. Покладіть їх на старий рушник, який ви не проти змастити відбілювачем.

Коли вам вдалося почистити холодильник, відполіруйте його.

Крок 5 – Замініть полиці та ящики

Тепер, коли вам стало під силу почистити холодильник і полиці та ящики, настав час знову зібрати ваш чистий холодильник і навести порядок на кухні! Ось кілька порад:

Поверніть свої полиці у функціональний спосіб для вас. Те, як ви його придбали, не завжди практично.

Завжди вистеляйте ящики паперовим рушником. Це допоможе, якщо речі проллються або запліснявіють.

Відкрийте нову коробку харчової соди та залиште її в холодильнику, щоб вона ввібрала запахи. Його потрібно буде замінювати кожні два місяці. Будьте кмітливі і ставте дату на контейнері, коли відкриваєте його. Ваше майбутнє буде вам вдячне.

Крок 6 – Упорядкуйте та замініть продукти харчування

Коли більшість людей намагаються впорядкувати свій холодильник, вони намагаються зробити це, просто перемішуючи предмети. Але оскільки у вас вже є порожній холодильник, це набагато легше завдання.

Організуйте все в подібні групи для легкого доступу. Предмети, які ви використовуєте кілька разів на день, не повинні зберігатися на верхній полиці ззаду.

Поворотні столики чудово підходять для зберігання приправ. Салатні заправки та соуси найкраще підходять для дверних полиць, але ми не розповідаємо вам, як жити своїм життям.

Фрукти та овочі поміщаються в ящики з вентиляцією; відкривайте їх, як зазначено на ящиках. Вони призначені для довшого збереження свіжості швидкопсувних продуктів.

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