Есть шесть действенных шагов, которые могут помочь хорошим хозяйкам почистить свой холодильник.

Если вы хотите почистить холодильник действительно эффективно, есть определенные шесть шагов, которых вам следует придерживаться. Мы подробнее расскажем о них.

Шаг 1 – Опустите весь холодильник

Чтобы почистить холодильник действительно эффективно, вам нужно сделать его полностью пустым. Это означает опустошить холодильник, прежде чем делать что-нибудь другое.

Начните с того, что извлеките все из холодильника и проверьте сроки годности. Смешайте заправку для салата с 2018 года и любые заплесневелые или слизистые предметы. И если это то, что никто в вашей семье не ест, пожертвуйте! (Предполагая, что он нераскрыт, конечно.)

Добавьте чайную ложку порошка Tide® и брызг отбеливателя в раковину с горячей водой.

Протрите все банки и емкости с приправами. (Мы смотрим на вас, банку с виноградным желе с липкими каплями по всему краю.) Если вы используете органайзеры или вертушки в своем холодильнике, их тоже нужно будет промыть.

Шаг 2 – Очистите пустой холодильник пылесосом

Да, вы правильно прочитали! Вам следует почистить холодильник пылесосом. Ничто не сделает работу лучше. Используйте щетку из конского волоса, чтобы высосать все крошки и кусочки пищи из каждой полки и щели.

Пылесосить холодильник не только быстро и легко, но и гораздо меньше. Вместо того чтобы хватать большие крошки и других нечистот бумажным полотенцем, вы можете сосать его на расстоянии вытянутой руки.

Шаг 3 – Вытрите внутреннюю часть

Когда все крошки исчезнут, уберите все ящики и полки. Оставьте еще стеклянные полки комнатной температуры, чтобы они нагрелись.

Той же смесью (начните со свежей смеси, если вода грязная с шага 1) протрите стенки холодильника и кронштейны полок. Видите, насколько это легче, когда нет крошек, которые можно вытереть?

Шаг 4 – Вымойте полки и ящики

Когда стекло нагреется и будет готово к мойке, потрите все в раковине. Дополнительные липкие остатки могут потребовать замачивания.

Мы любим все сушить на воздухе. Положите их на старое полотенце, которое вы не прочь смазать отбеливателем.

Когда вам удалось почистить холодильник, отполируйте его.

Шаг 5 – Замените полки и ящики

Теперь, когда вам стало по силам почистить холодильник и полки и ящики, пора снова собрать ваш чистый холодильник и навести порядок на кухне! Вот несколько советов:

Поверните свои полки функциональным способом для вас. То, как вы его приобрели, не всегда практично.

Всегда выстилайте ящики бумажным полотенцем. Это поможет, если вещи прольются или заплесневеют.

Откройте новую коробку пищевой соды и оставьте ее в холодильнике, чтобы она впитала запахи. Его нужно будет заменять каждые два месяца. Будьте сообразительны и ставьте дату на контейнере, когда открываете его. Ваше будущее будет вам благодарно.

Шаг 6 – Упорядочите и замените продукты питания

Когда большинство людей пытаются привести в порядок свой холодильник, они пытаются сделать это, просто перемешивая предметы. Но поскольку у вас уже есть пустой холодильник, это гораздо более легкая задача.

Организуйте все в подобные группы для легкого доступа. Предметы, используемые несколько раз в день, не должны храниться на верхней полке сзади.

Поворотные столики отлично подходят для хранения приправ. Салатные заправки и соусы лучше подходят для дверных полок, но мы не рассказываем вам, как жить своей жизнью.

Фрукты и овощи помещаются в ящики с вентиляцией; открывайте их, как указано на ящиках. Они предназначены для более длительного сохранения свежести скоропортящихся продуктов.

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