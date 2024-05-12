Існують чотири прості кроки, які можуть допомогти вам шлибоко очистити вашу духовку.

Якщо ви хочете глибоко очистити вашу духовку, то вам потрібно дотримуватися правильних порад та знати правильні кроки. Ми розповімо про них.

Як глибоко очистити духовку

Крок 1. Вийміть решітки з духовки

Незалежно від того, чи це ціла пральня, ігрова кімната чи духовка, хороше глибоке прибирання завжди починається з видалення всього з простору, щоб ви могли проникнути в кожен закуток і щілину. Це означає, що перший крок перед тим, як очистити духовку – вийняти решітки з неї.

Помістіть решітки в раковину з двома вкладками для посудомийної машини та дуже гарячою водою. Дайте їм просочитися протягом 2 годин. Ящики посудомийної машини легко видаляють жир, зазвичай без особливого стирання. Ви також можете використовувати великий контейнер Tupperware або ванну, але якщо ви використовуєте ванну, будь ласка, захистіть її від подряпин, поклавши спочатку рушники.

Якщо бруду багато, вам, можливо, доведеться збризнути на них засіб для чищення духовок і помістити в мішок для сміття (замість того, щоб замочувати). Мішок утримує тепло від хімічної реакції між пістолетом і очисником, і це допомагає продукту краще проникати. Будьте дуже обережні, розпилюючи засіб для чищення духовок. Він з’їсть оздоблення стільниць, панелей і дерев’яних підлог.

Крок 2 – Обприскайте внутрішню частину духовки

Важливою частиною цієї роботи є використання правильного продукту для вашого типу духовки. Якщо ваша духовка самоочищається, використовуйте лише засіб для чищення духовок, що не випаровується. Сильні засоби для чищення духовок можуть пошкодити внутрішнє покриття духовок, що самоочищаються, що робить цю функцію менш ефективною та спричиняє пошкодження.