Якщо ви хочете глибоко очистити вашу духовку, то вам потрібно дотримуватися правильних порад та знати правильні кроки. Ми розповімо про них.
Як глибоко очистити духовку
Крок 1. Вийміть решітки з духовки
Незалежно від того, чи це ціла пральня, ігрова кімната чи духовка, хороше глибоке прибирання завжди починається з видалення всього з простору, щоб ви могли проникнути в кожен закуток і щілину. Це означає, що перший крок перед тим, як очистити духовку – вийняти решітки з неї.
- Помістіть решітки в раковину з двома вкладками для посудомийної машини та дуже гарячою водою. Дайте їм просочитися протягом 2 годин. Ящики посудомийної машини легко видаляють жир, зазвичай без особливого стирання. Ви також можете використовувати великий контейнер Tupperware або ванну, але якщо ви використовуєте ванну, будь ласка, захистіть її від подряпин, поклавши спочатку рушники.
- Якщо бруду багато, вам, можливо, доведеться збризнути на них засіб для чищення духовок і помістити в мішок для сміття (замість того, щоб замочувати). Мішок утримує тепло від хімічної реакції між пістолетом і очисником, і це допомагає продукту краще проникати. Будьте дуже обережні, розпилюючи засіб для чищення духовок. Він з’їсть оздоблення стільниць, панелей і дерев’яних підлог.
Крок 2 – Обприскайте внутрішню частину духовки
Важливою частиною цієї роботи є використання правильного продукту для вашого типу духовки. Якщо ваша духовка самоочищається, використовуйте лише засіб для чищення духовок, що не випаровується. Сильні засоби для чищення духовок можуть пошкодити внутрішнє покриття духовок, що самоочищаються, що робить цю функцію менш ефективною та спричиняє пошкодження.
Якщо ваша піч має функцію самоочищення, її можна знайти на панелі керування, а дверцята матимуть функцію блокування. Завжди дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці продукту. Відкрийте вікно, коли використовуєте засіб для чищення духовки. Ви навіть можете надіти маску, щоб запобігти вдиханню випарів. Це стабільні аерозольні хімікати, але не використовуйте їх поблизу відкритого вогню.
- Перш ніж очистити духовку, розстеліть на підлозі навколо неї кілька паперових рушників або газет. Це дозволить уникнути потрапляння засобу для чищення духовки на підлогу.
- Розпиліть внутрішню частину вашої духовки, включаючи скло на дверцятах. Не соромтеся і добре розпиліть! Переконайтеся, що він не капає на шухляду для підігріву або на будь-які шафи, розташовані нижче, і негайно витріть будь-який надлишок бризок, який міг статися.
- Закрийте дверцята духовки та відійдіть. Засобу для чищення духовки потрібен час, щоб подіяти, тому дайте йому постояти і проникнути принаймні на годину.
Крок 3 – протріть
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Тепер трохи легкого змащення. Носити рукавички необхідно, оскільки це брудна робота, і хімікати обпалять вашу шкіру.
- Протріть всю духовку, включно зі склом внутрішніх дверцят, серветкою. Якщо є надлишок пригорілого жиру, вам може знадобитися повторити ці дії, оскільки засіб для чищення духовки діє шарами. (Якщо ви давно не чистили духовку, це може бути так.)
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- Скористайтеся вологою губкою, тканиною або паперовим рушником, щоб витерти бруд, коли вам вже вдалося очистити духовку. Зробіть це принаймні 3 рази, щоб позбутися всіх хімікатів. Ви не хочете, щоб це готували у вашій їжі.
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- Коли воно буде чистим і ви видалили всі залишки засобу для чищення духовки, відполіруйте внутрішнє скло за допомогою полірувальної тканини.
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Крок 4 – Відполіруйте зовнішній вигляд
- Останнім кроком є очищення духовки зовні.
- Протріть зовнішню поверхню духовки миючим розчином і водою, щоб видалити будь-яку їжу, краплі або плями.
- Відполіруйте зовнішню поверхню.
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