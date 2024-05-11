Существуют четыре простых шага, которые могут помочь вам очистить вашу духовку.

Если вы хотите глубоко очистить ваш духовку, то вам нужно следовать правильным советам и знать правильные шаги. Мы расскажем о них.

Как глубоко очистить духовку

Шаг 1. Извлеките решетки из духовки.

Независимо от того, это целая прачечная, игровая комната или духовка, хорошая глубокая уборка всегда начинается с удаления всего из пространства, чтобы вы могли проникнуть в каждый уголок и щель. Это означает, что первый шаг перед тем, как очистить духовку – вынуть решетку из нее.

Поместите решетки в раковину с двумя вкладышами для посудомоечной машины и горячей водой. Дайте им пропитаться в течение 2 часов. Ящики посудомоечной машины легко удаляют жир, обычно без особого истирания. Вы также можете использовать большой контейнер Tupperware или ванную, но если вы используете ванну, пожалуйста, защитите ее от царапин, положив сначала полотенца.

Если грязи много, вам, возможно, придется сбрызнуть на них чистящее средство духовок и поместить в мусорный мешок (вместо того, чтобы замачивать). Мешок удерживает тепло от химической реакции между пистолетом и очистителем, и это помогает продукту лучше проникать. Будьте очень осторожны, распыляя чистящее средство. Он съест отделку столешниц, панелей и деревянных полов.

Шаг 2 – Опрыскивайте внутреннюю часть духовки

Важной частью работы является использование правильного продукта для вашего типа духовки. Если духовка самоочищается, используйте только чистящее испаряющееся духовка. Сильные средства для чистки духовок могут повредить внутреннее покрытие самоочищающихся духовок, что делает эту функцию менее эффективной и приводит к повреждению.