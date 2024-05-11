Если вы хотите глубоко очистить ваш духовку, то вам нужно следовать правильным советам и знать правильные шаги. Мы расскажем о них.
Как глубоко очистить духовку
Шаг 1. Извлеките решетки из духовки.
Независимо от того, это целая прачечная, игровая комната или духовка, хорошая глубокая уборка всегда начинается с удаления всего из пространства, чтобы вы могли проникнуть в каждый уголок и щель. Это означает, что первый шаг перед тем, как очистить духовку – вынуть решетку из нее.
- Поместите решетки в раковину с двумя вкладышами для посудомоечной машины и горячей водой. Дайте им пропитаться в течение 2 часов. Ящики посудомоечной машины легко удаляют жир, обычно без особого истирания. Вы также можете использовать большой контейнер Tupperware или ванную, но если вы используете ванну, пожалуйста, защитите ее от царапин, положив сначала полотенца.
- Если грязи много, вам, возможно, придется сбрызнуть на них чистящее средство духовок и поместить в мусорный мешок (вместо того, чтобы замачивать). Мешок удерживает тепло от химической реакции между пистолетом и очистителем, и это помогает продукту лучше проникать. Будьте очень осторожны, распыляя чистящее средство. Он съест отделку столешниц, панелей и деревянных полов.
Шаг 2 – Опрыскивайте внутреннюю часть духовки
Важной частью работы является использование правильного продукта для вашего типа духовки. Если духовка самоочищается, используйте только чистящее испаряющееся духовка. Сильные средства для чистки духовок могут повредить внутреннее покрытие самоочищающихся духовок, что делает эту функцию менее эффективной и приводит к повреждению.
Если печь имеет функцию самоочистки, ее можно найти на панели управления, а дверца будет иметь функцию блокировки. Всегда следуйте инструкциям, указанным на этикетке продукта. Откройте окно при использовании чистящего духового шкафа. Вы даже можете надеть маску, чтобы предотвратить вдыхание испарений. Это стабильные аэрозольные химикаты, но не используйте их вблизи открытого огня.
- Прежде чем очистить духовку, расстелите на полу вокруг нее несколько бумажных полотенец или газет. Это позволит избежать попадания чистящего средства на пол.
- Распылите внутреннюю часть духовки, включая стекло на дверце. Не стесняйтесь и хорошо распылите! Убедитесь, что он не капает на ящик для подогрева или на какие-либо шкафы, расположенные ниже, и немедленно вытрите любой избыток брызг, который мог произойти.
- Закройте дверцу духового шкафа и отойдите. Средства для чистки духовки нужно время, чтобы подействовать, поэтому дайте ему постоять и проникнуть по крайней мере в час.
Шаг 3 – протрите
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Теперь немного легкой смазки. Носить перчатки необходимо, поскольку это грязная работа, и химикаты обожгут вашу кожу.
- Протрите всю духовку, включая стекло внутренней дверцы, салфеткой. Если есть избыток пригоревшего жира, вам может понадобиться повторить эти действия, поскольку чистящее средство духовки действует слоями. (Если вы давно не чистили духовку, это может быть так.)
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- Воспользуйтесь влажной губкой, тканью или бумажным полотенцем, чтобы вытереть грязь, когда вам уже удалось очистить духовку. Сделайте это по крайней мере три раза, чтобы избавиться от всех химикатов. Вы не хотите, чтобы это готовили в вашей пище.
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- Когда оно будет чистым и вы удалили все остатки чистящего средства, отполируйте внутреннее стекло с помощью полировальной ткани.
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Шаг 4 – Отполируйте внешний вид
- Последним шагом является очищение духовки снаружи.
- Протрите наружную поверхность духовки моющим раствором и водой, чтобы удалить любую пищу, капли или пятна.
- Отполируйте внешнюю поверхность.
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