Коли ніхто у вашому домі (чи офісі, чи школі тощо) не користується кришкою від бризок, і внутрішня частина постійно покрита їжею, ваша мікрохвильовка може бути огидною і її доведеться очистити.

Види та запахи з мікрохвильовки можуть перевернути ваш шлунок. Якщо присутні цвіль або бактерії, ви можете навіть захворіти. Відбитки пальців і жирна плівка від приготування їжі на плиті можуть зробити зовнішній вигляд таким же непривабливим.

У нас є швидкі та прості способи очищення мікрохвильової печі. Ось вони:

Що вам знадобиться:

Чаша або кухоль

білий оцет

Духові рукавиці

Щітки для чищення

Серветка з мікрофібри

Засіб

Вкладиші для посуду

Поліроль для нержавіючої сталі

Як легко очистити мікрохвильовку

Щоб очистити мікрохвильовку, налийте 1 склянку води і 1-2 столові ложки оцту в миску або кухоль.

Поставте в мікрохвильовку на 5 хвилин і дайте парі подіяти.

За допомогою духових рукавиць обережно вийміть миску або кухоль.

Віднесіть скляну тарілку до раковини та дайте їй охолонути (ВАЖЛИВО: не мийте, поки тарілка ще гаряча, вона може розбитися). Добре промийте, потім висушіть. Якщо у вас все ще залишилися шматочки їжі, скористайтеся миючим засобом і скрабом.

Вам потрібно ретельно очистити мікрохвильовку всередині вологою тканиною з мікрофібри, а потім сухою тканиною для полірування.

Поставте поворотну тарілку назад у мікрохвильову піч.

Тепер слід очистити мікрохвильовку зовні гарячою водою з порошковою сумішшю, якщо вона жирна. Згодом надайте їй блиску, взявши поліроль.

Не забудьте про фільтр

Фільтри для мікрохвильовки витяжки можна і потрібно регулярно чистити. Обережно вийміть фільтр з-під мікрохвильової печі та піднесіть його до раковини. Рясно збризніть на нього засіб і залиште на 20 хвилин – 2 години. Потріть його щіткою та ретельно промийте. Якщо ваш фільтр дуже жирний і засіб не зовсім його справляється, ви можете залишити його в раковині, наповненій гарячою водою з декількома ємностями для посуду, принаймні на 30 хвилин або більше, якщо потрібно. Після того, як ви гарненько почистите його, добре промийте його та дайте йому висохнути, перш ніж покласти його на місце.

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