Когда никто в вашем доме (или офисе, школе и т.д.) не пользуется крышкой от брызг, и внутренняя часть постоянно покрыта едой, ваша микроволновка может быть отвратительной и ее придется очистить.

Виды и запахи микроволновки могут перевернуть ваш желудок. Если есть плесень или бактерии, вы можете даже заболеть. Отпечатки пальцев и жирная плёнка от приготовления пищи на плите могут сделать внешний вид столь же непривлекательным.

У нас есть быстрые и простые способы очистки микроволновки. Вот они:

Что вам понадобится:

Чаша или кружка

белый уксус

Духовые перчатки

Щетки для чистки

Салфетка из микрофибры

Средство

Вкладыши для посуды

Полироль для нержавеющей стали

Как легко очистить микроволновку

Чтобы очистить микроволновку, налейте 1 стакан воды и 1-2 столовых ложки уксуса в миску или кружку.

Поставьте в микроволновку на 5 минут и дайте паре подействовать.

С помощью духовых перчаток осторожно извлеките миску или кружку.

Отнесите стеклянную тарелку к раковине и дайте ей остыть (ВАЖНО: не мойте, пока тарелка еще горячая, она может разбиться). Хорошо промойте, затем высушите. Если у вас все еще остались кусочки пищи, воспользуйтесь моющим средством и скрабом.

Вам нужно тщательно очистить микроволновку внутри влажной тканью из микрофибры, а затем сухой полированной тканью.

Поставьте поворотную тарелку обратно в микроволновку.

Теперь следует очистить микроволновку снаружи горячей водой с порошковой смесью, если она жирная. Впоследствии придайте ей блеск, взяв полироль.

Не забудьте о фильтре

Фильтры для микроволновки вытяжки можно и нужно регулярно чистить. Осторожно извлеките фильтр из-под микроволновки и поднесите его к раковине. Обильно сбрызните на него средство и оставьте на 20 минут – 2 часа. Потрите его щеткой и тщательно промойте. Если ваш фильтр очень жирный и средство не совсем его справляется, вы можете оставить его в раковине, наполненной горячей водой с несколькими емкостями для посуды, по крайней мере, на 30 минут или больше, если нужно. После того как вы хорошенько почистите его, хорошо промойте и дайте ему высохнуть, прежде чем положить его на место.

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