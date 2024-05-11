Ви можете очистити барабан пральної машини від бруду та запаху, всього лиш скориставшись лайфхакми від досвідчених господинь. Ми розповімо вам, як правильно це зробити.

Після того, як ви почистили ущільнювач і шухляду для пральних засобів, настав час очистити барабан і дверцята.

На деяких дверях утворюється вапняний наліт або залишки мила, залишаючи білий наліт. Обережно протріть внутрішню частину скляних дверей відбілювачем і водою. Якщо це не підніме все, зітріть відбілювач, візьміть порошок і воду на тканину з мікрофібри та протріть, щоб очистити барабн пральної машини від будь-яких залишки. Якщо воно все ще не зовсім вимкнено, тоді цикл відбілювання, який ви збираєтеся виконати, має залишити його блискучим.

Наповніть дозатор відбілювача в шухляді відбілювачем до верхньої лінії. Закрийте дверцята та встановіть машину на найдовший і найгарячіший цикл. Цикл відбілювача очистить не лише барабан, а й скло та ущільнення. Після завершення циклу ваша машина має виблискувати та пахнути чистотою. Щоб підтримувати свою машину в чистоті, використовуйте засіб для чищення пральних машин і дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Зазвичай ви використовуєте його раз на місяць, але якщо ваша машина жахлива, використовуйте її щотижня протягом трьох тижнів.

Професійна порада: щоб зберегти чистий запах і щоб вам знову не доведеться думати, як очистити смердючий барабан пральної машини, залишайте дверцята та шухляду для пральних засобів трохи прочиненими між праннями.

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