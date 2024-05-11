Вы можете очистить барабан стиральной машины от грязи и запаха, только воспользовавшись лайфхакмы от опытных хозяек. Мы расскажем вам, как правильно это сделать.

После того, как вы почистили уплотнитель и ящик для стиральных средств, пора очистить барабан и дверцу.

На некоторых дверях образуется известковый налет или остатки мыла, оставляя белый налет. Осторожно протрите внутреннюю часть стеклянной двери отбеливателем и водой. Если это не поднимет все, сотрите отбеливатель, возьмите порошок и воду на ткань из микрофибры и протрите, чтобы очистить бараб стиральной машины от любых остатков. Если оно все еще не совсем выключено, то цикл отбеливания, который вы собираетесь выполнить, должен оставить его блестящим.

стиральная машина

Наполните дозатор отбеливателя в отбеливающем ящике до верхней линии. Закройте дверцу и установите машину на самый длинный и горячий цикл. Цикл отбеливателя очистит не только барабан, но и стекло и уплотнение. После завершения цикла машина должна сверкать и пахнуть чистотой. Чтобы поддерживать свою машину в чистоте, используйте чистящее средство и следуйте инструкциям на упаковке. Обычно вы используете его раз в месяц, но если ваша машина ужасна, используйте ее каждую неделю в течение трех недель.

стиральная машина

Профессиональный совет: чтобы сохранить чистый запах и чтобы вам снова не придется думать, как очистить зловонный барабан стиральной машины, оставляйте дверцу и ящик для стиральных средств немного приоткрытой между стирками.

Читайте также:

Как почистить стиральную машину: одежда и белье будут свежими и приятными на ощупь

Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине: интересный лайфхак

Чем почистить отсек для порошка в стиральной машине: заблестит через несколько минут