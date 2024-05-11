Вы можете очистить барабан стиральной машины от грязи и запаха, только воспользовавшись лайфхакмы от опытных хозяек. Мы расскажем вам, как правильно это сделать.

После того, как вы почистили уплотнитель и ящик для стиральных средств, пора очистить барабан и дверцу.

На некоторых дверях образуется известковый налет или остатки мыла, оставляя белый налет. Осторожно протрите внутреннюю часть стеклянной двери отбеливателем и водой. Если это не поднимет все, сотрите отбеливатель, возьмите порошок и воду на ткань из микрофибры и протрите, чтобы очистить бараб стиральной машины от любых остатков. Если оно все еще не совсем выключено, то цикл отбеливания, который вы собираетесь выполнить, должен оставить его блестящим.

Наполните дозатор отбеливателя в отбеливающем ящике до верхней линии. Закройте дверцу и установите машину на самый длинный и горячий цикл. Цикл отбеливателя очистит не только барабан, но и стекло и уплотнение. После завершения цикла машина должна сверкать и пахнуть чистотой. Чтобы поддерживать свою машину в чистоте, используйте чистящее средство и следуйте инструкциям на упаковке. Обычно вы используете его раз в месяц, но если ваша машина ужасна, используйте ее каждую неделю в течение трех недель.

Профессиональный совет: чтобы сохранить чистый запах и чтобы вам снова не придется думать, как очистить зловонный барабан стиральной машины, оставляйте дверцу и ящик для стиральных средств немного приоткрытой между стирками.

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