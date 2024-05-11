КРОК 1: ПРОТІРІТЬ ПІДОШВУ

Почніть із протирання підошви праски м’якою вологою тканиною, щоб видалити залишки бруду чи сміття. Будьте обережні, щоб не подряпати поверхню.

КРОК 2: ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОЧИСТНИЙ РОЗЧИН

Змішайте ¾ склянки дистильованої води та ¼ склянки білого оцту в маленькій мисці. Цей розчин розпушить і очистити праску ід мінеральних відкладень та інші накопичень.

Якщо ваша праска має функцію відпарювання, налийте половину миючого розчину в резервуар для води, щоб він розм’якшив будь-які відкладення жорсткої води. Увімкніть праску, дайте їй нагрітися, а потім пропустіть миючий розчин через праску на старий рушник, натискаючи кнопку подачі пари знову і знову. Насолоджуйтесь оцтовою парою для обличчя. Вилийте залишки розчину, а потім пропустіть через нього дистильовану воду таким же чином, щоб позбутися будь-якого запаху оцту.

Коли ваша праска повністю охолоне. Змочіть м’яку тканину або ватний тампон у миючому розчині та обережно протріть ним підошву. Зверніть особливу увагу на будь-які стійкі плями або ділянки з видимими накопиченнями. Перевірте парові отвори та очистіть їх ватною паличкою, змоченою в миючому розчині, або обережно зіскобліть дерев’яною зубочисткою.

КРОК 3: СТІЙКІ ПЛЯМИ

Для особливо стійких плям змішайте пасту з харчової соди та води. Нанесіть пасту на пляму і залиште на кілька хвилин. Потім використовуйте м’яку тканину або губку, щоб обережно очистити праску, доки плями не зникнуть.

Розтоплений безлад? Якщо у вас є якісь оплавлені забруднення, як-от наклейки, розплавлені кольорові олівці чи бісер, поставте праску на слабкий вогонь і зачекайте, поки вона нагріється. Коли бруд на прасувальній дошці стане м’яким, дерев’яною ложкою або паличкою від ескімо обережно зіскрібайте залишки. Використовуйте пінцет, щоб обережно видалити шматочки пластику з отворів. Нарешті, потріть праскою клаптик тканини, щоб видалити залишки пластику.

КРОК 4: ОЧИСТИТИ РОЗЧИН(И)

Після видалення всіх плям протріть підошву праски чистою вологою тканиною, щоб видалити залишки. Перед використанням переконайтеся, що підошва повністю суха.

Слідкуйте, щоб миючий розчин або харчова сода не потрапили на ваш чистий одяг наступного разу під час прасування. Налийте трохи дистильованої води в резервуар і увімкніть праску. Покладіть праску на старий рушник або тканину та натисніть кнопку подачі пари 4-6 разів, щоб переконатися, що нічого не залишилося.

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