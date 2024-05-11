ШАГ 1: ПРОТЕРИТЕ ПОДОЙКУ

Начните с протирки подошвы утюга мягкой влажной тканью, чтобы удалить остатки грязи или мусора. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность.

ШАГ 2: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОЧИСТНОЕ РАСТВОР

Смешайте ¾ стакана дистиллированной воды и ¼ стакана белого уксуса в маленькой миске. Этот раствор разрыхлит и очистит утюг ид минеральных отложений и другие накоплений.

Если утюг имеет функцию отпаривания, налейте половину моющего раствора в резервуар для воды, чтобы он размягчил любые отложения жесткой воды. Включите утюг, дайте ему нагреться, а затем пропустите моющий раствор через утюг на старое полотенце, нажимая кнопку подачи пара снова и снова. Наслаждайтесь уксусным паром для лица. Вылейте остатки раствора, а затем пропустите через него дистиллированную воду таким же образом, чтобы избавиться от любого запаха уксуса.

Когда ваш утюг полностью остынет. Смочите мягкую ткань или ватный тампон в моющем растворе и осторожно протрите подошву. Обратите особое внимание на любые стойкие пятна или участки с видимыми накоплениями. Проверьте паровые отверстия и очистите их ватной палочкой, смоченной в моющем растворе, или осторожно соскоблите деревянной зубочисткой.

ШАГ 3: УСТОЙЧИВЫЕ ПЯТНА

Для особо стойких пятен смешайте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите пасту на пятно и оставьте на несколько минут. Затем используйте мягкую ткань или губку, чтобы осторожно очистить утюг, пока пятна не исчезнут.

Растопленный беспорядок? Если у вас есть какие-то оплавленные загрязнения, например наклейки, расплавленные цветные карандаши или бисер, поставьте утюг на слабый огонь и подождите, пока он нагреется. Когда грязь на гладильной доске станет мягкой, деревянной ложкой или палочкой от эскимо осторожно соскребайте остатки. Используйте пинцет, чтобы осторожно удалить кусочки пластика из отверстий. Наконец, потрите утюгом лоскуток ткани, чтобы удалить остатки пластика.

ШАГ 4: ОЧИСТИТЬ РАСТВОР(Ы)

После удаления всех пятен протрите подошву утюга чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки. Перед использованием убедитесь, что подошва полностью сухая.

Следите, чтобы моющий раствор или пищевая сода не попали на вашу чистую одежду в следующий раз во время глажки. Налейте немного дистиллированной воды в резервуар и включите утюг. Уложите утюг на старое полотенце или ткань и нажмите кнопку подачи пара 4-6 раз, чтобы убедиться, что ничего не осталось.

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