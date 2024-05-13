Астрологи прогнозують, що цього тижня все піде краще, ніж ви очікуєте, і призведе до рішень, які змусять вас почувати себе набагато впевненіше.

Дозвольте гороскоп Таро дати вам уявлення про те, що дійсно важливо, коли ви почуваєтеся в безпеці.

Отже, астрологи склали гороскоп Таро на тиждень, що чекає на вас у цей період?

Овен

з 21 березня по 20 квітня

Карта Таро для Овна на цей тиждень: Королева Кубків.

Значення: Куди б ти не поклав свого капелюха, це твій дім, Овен. Ви легко адаптуєтеся і швидко рухаєтеся, ви можете швидко перетворити простір на будинок, як тільки він наповниться вашою індивідуальністю.

Таким чином, ваш шлях до безпеки - це переконатися, що про ваш емоційний добробут дбають, що ви можете самовисловлюватися, що у вас є підтримка у вирішенні ваших проблем, ви піклуєтеся про своє здоров'я і шукаєте повноцінний відпочинок. Балуйте і дбайте цього тижня, приділяйте пріоритетну увагу своєму емоційному благополуччю.

Телець

з 21 квітня до 21 травня

Карта Таро для Тельця на цей тиждень: П'ятірка Кубків.

Значення: це може здатися дивним, але вам потрібно безпечне місце, щоб поплакати. Одне я знаю точно: хоча ідеального часу для сліз ніколи не буває, воно нам так часто потрібно, просто щоб звільнити, відпустити, дати волю, вигнати всі ці емоції, що стримуються.

На цьому тижні створіть це безпечне місце. Незалежно від того, чи знаходитесь ви один або зі своєю довіреною особою, позбавтеся всього, що завдає вам біль, витягніть назовні те, що завдає вам біль, і випустіть це назовні. Полегшення та звільнення будуть епічними!

Близнюки

з 22 травня до 21 червня

Карта Таро для Близнюків цього тижня: Трійка Жезлів.

Значення: вам потрібний простір для ліктів, простір для маневру, свобода. Безпека (у вашій психіці) – це здатність адаптуватися, вносити зміни, реагувати останні напливи. Отже, якщо цього тижня ви почуваєтеся скутим чимось, позбавтеся цього.

Якщо ви відчуваєте, що ваші яйця в занадто малій кількості кошиків, візьміть більше! Ви найбільша функціональна людина і жонглер. Вам потрібно кілька варіантів, джерел доходу, ролей та шляхів, щоб почуватися захищеним від життєвих впливів та бомб. Нехай ця різноманітність працює на вас.

Рак

з 22 червня до 23 липня

Карта Таро для Раку на цей тиждень: Король Монет.

Значення: зараз настав час розставити пріоритети щодо свого здоров'я, добробуту, роботи та вдома. Зараз настав час вам зробити крок уперед, взяти на себе відповідальність за те, що потрібно зробити, насамперед тільки себе та нікого іншого, і змусити все працювати на вас.

Король Монет має проникливість, рішучість і практичність, щоб легко зробити це. Ви в ударі, використовуйте цей успіх, щоб зміцнити те, що має бути міцніше! Ви прагнете безпеки. Активно додавайте його до свого життя.

Лев

з 24 липня по 23 серпня

Карта Таро Лева на цей тиждень: Світ

Значення: це "велика" карта, і вона передбачає, що ваша безпека зараз є дуже важливою для вас. Можливо, є глобальні проблеми, які вас чіпають і важливо знайти свої почуття, обробити їх, висловитися, сказати те, що ви відчуваєте, а може навіть залучитися до чогось, у групі однодумців.

Це також символ завершення, досягнень та необхідності нової мети, яка надихне вас на наступний рівень. Можливо, ви готові до підвищення чи наступного кроку?

Діва

з 24 серпня по 23 вересня

Карта Таро для Діви на цей тиждень: Маг.

Значення: створіть щось захоплююче та свіже з потворності та хаосу, яким, як вам здається, ви зазнали цього року! Висловіть розуміння, почуття чи мудрість, якими, на вашу думку, варто поділитися і знайдіть спосіб поділитися ними по-справжньому творчо!

Краса може прийти із поразки, жорстокості, невдачі, втрати. Перетворіть негатив на щось позитивне, на крихту надії, яку ви зможете просувати вперед. І я обіцяю, що це стане джерелом натхнення для інших. Приклад ... і це те, що ви хочете подати. Будь креативним.

Ваги

з 24 вересня по 23 жовтня

Карта Таро для Терезів на цей тиждень: Шістка Меч.

Значення: цього тижня вам потрібно відпустити речі, які обтяжують ваш маленький корабель життя. Якби вам довелося полегшити вантаж, щоб здійснити перехід до місця вашої мрії, щоб ви викинули за борт? Це ваше домашнє завдання цього тижня.

Ваша довгострокова безпека може бути порушена через перевезення багажу, який вам не належить, або який втратив своє призначення чи необхідність. Я знаю, що ти можеш бути накопичувачем… але Шістка Меч просить тебе прийняти безжальний спосіб мислення і відмовитися від того, що не приносить радості та користі.

Скорпіон

з 24 жовтня до 22 листопада

Карта Таро Скорпіона на цей тиждень: Путівник.

Значення: Пустельник — це завжди сигнал до пошуку мирної самотності та усунення відволікаючих факторів та зовнішнього втручання, щоб ви могли зосередитися на тому, що знаходиться внизу та всередині. Ви шукаєте просвітлення, намагаєтеся осмислити та осмислити події та наслідки року.

Дозвольте вашим емоціям мати простір, щоб наздогнати реальність. Дозвольте своєму розуму зайнятися роздумами та роздумами про те, що з вами сталося. Викладіть свою розповідь, свої ідеї, свій погляд на це. Досліджуйте, розмірковуйте, підтверджуйте, медитуйте, розмірковуйте.

Стрілець

з 23 листопада по 21 грудня

Карта Таро Стрільця цього тижня: Лицар Монет.

Значення: безпека зараз для вас є дуже актуальною темою. Ви почуваєтеся трохи оборонно на кількох фронтах – здоров'я, багатство, робота та будинок. Ви хочете переконатися, що все актуально, працює так, як має бути, відповідає меті та захищено від зовнішнього впливу.

Отже, перевірте свої технології, свої контракти, свою страховку, свого адміністратора, свій робочий статус та плани, свою фізичну форму та благополуччя, свої фінансові справи. Займайтеся дрібними змінами та ремонтами, і цього тижня ви відчуєте себе на 100% краще.

Козеріг

з 22 грудня по 21 січня

Карта Таро для Козерога цього тижня: Лицар Мечей.

Значення: іноді вам потрібно боротися, чинити опір, вимагати того, чого вам не дають, знаходити важелі, щоб досягти того, що вам потрібно. І це один із тих випадків, Кеп.

Лицар Мечів надасть вам необхідний рівень напористості (не агресії), щоб висловити свою точку зору, бути почутим, мати силу переконання і дійти висновку, який принесе вам матеріальну винагороду, безпеку, впевненість або багатство, на які ви заслуговуєте. Не беріть «ні» за відповідь. Натисніть сильніше. Зрештою, ви боретеся за те, чого заслуговуєте.

Водолій

з 22 січня по 19 лютого

Карта Таро для Водолія на цей тиждень: Лицар Жезлов

Значення: цього тижня представиться безліч можливостей зміцнити ваш фундамент, зовсім несподівано і, можливо, з несподіваних джерел, і вам слід бути на передовій, говорити так і діяти. Зрештою, втрачати нічого.

Лицар Жезлов — дослідник та шукач пригод, що дуже схоже на вашу натуру. Вам подобається експериментувати, пробувати нові підходи чи технології, шукати прогресивний спосіб ведення справ. Застосуйте це мислення до свого здоров'я, багатства, роботи та дому цього тижня. Робіть щось нове.

Риби

з 20 лютого до 20 березня

Карта Таро для Риб на цей тиждень: П'ятірка Жезлів.

Значення: все, що здається вам важким, тривожним, стресовим або таким, що перебуває під тиском цього тижня… саме на цьому вам слід зосередити свої зусилля. Негативна аура чи почуття, викликані цією областю, насправді працюють як сигнал, намагаючись привернути вашу увагу, закликаючи сказати, що потрібно змінити.

Будьте уважні, збільшуйте масштаб, помічайте основні причини проблем та працюйте над їх усуненням. Не дозволяйте поганим емоціям продовжуватись – розберіться з ними.

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