Астрологи прогнозируют, что на этой неделе все пойдет лучше, чем вы ожидаете, и приведет к решениям, которые заставят вас чувствовать себя гораздо увереннее.

Позвольте гороскопу Таро дать вам представление о том, что действительно важно, когда вы чувствуете себя в безопасности.

Итак, астрологи составили гороскоп Таро на неделю, что ждет вас в этот период?

Овен

с 21 марта по 20 апреля

Карта Таро для Овна на эту неделю: Королева Кубков.

Значение: Куда бы ты ни положил свою шляпу, это твой дом, Овен. Вы легко адаптируетесь и быстро двигаетесь, вы можете быстро превратить пространство в дом, как только оно наполнится вашей индивидуальностью.

Таким образом, ваш путь к безопасности — это убедиться, что о вашем эмоциональном благополучии заботятся, что вы можете самовыражаться, что у вас есть поддержка в решении ваших проблем, что вы заботитесь о своем здоровье и ищете полноценный отдых. Балуйте и заботьтесь на этой неделе, уделяйте приоритетное внимание своему эмоциональному благополучию.

Телец

с 21 апреля по 21 мая

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Пятерка Кубков.

Значение: это может показаться странным, но вам нужно «безопасное место», чтобы поплакать. Одно я знаю точно: хотя идеального времени для слез никогда не бывает, оно нам так часто нужно, просто чтобы высвободить, отпустить, дать волю, изгнать все эти сдерживаемые эмоции.

На этой неделе создайте это безопасное место. Независимо от того, находитесь ли вы один или со своим самым доверенным лицом, избавьтесь от всего, что причиняет вам боль, вытащите наружу то, что причиняет вам боль, и выпустите это наружу. Облегчение и освобождение будут эпическими!

Близнецы

с 22 мая по 21 июня

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Тройка Жезлов.

Значение : вам нужно пространство для локтей, пространство для маневра, свобода. Безопасность (в вашей психике) – это способность адаптироваться, вносить изменения, реагировать на последние наплывы. Итак, если на этой неделе вы чувствуете себя скованным чем-то, избавьтесь от этого.

Если вы чувствуете, что ваших яиц в слишком малом количестве корзин, возьмите больше! Вы величайший многофункциональный человек и жонглер. Вам нужно несколько вариантов, источников дохода, ролей и путей, чтобы чувствовать себя защищенным от жизненных воздействий и бомб. Пусть это разнообразие работает на вас.

Рак

с 22 июня по 23 июля

Карта Таро для Рака на эту неделю: Король Монет.

Значение: сейчас настало время расставить приоритеты в отношении своего здоровья, благосостояния, работы и дома. Сейчас настало время вам сделать шаг вперед, взять на себя ответственность за то, что нужно сделать, в первую очередь только себя и никого другого, и заставить все работать на вас.

Король Монет обладает проницательностью, решительностью и практичностью, чтобы легко сделать это. Вы в ударе, используйте эту удачу, чтобы укрепить то, что должно быть крепче! Вы жаждете безопасности. Активно добавляйте его в свою жизнь.

Лев

с 24 июля по 23 августа

Карта Таро Льва на эту неделю: Мир

Значение: это «большая» карта, и она предполагает, что ваша безопасность сейчас очень важна для вас. Возможно, есть глобальные проблемы, которые вас трогают и важно найти свои чувства, обработать их, высказаться, сказать то, что вы чувствуете, а может быть, даже вовлечься в что-то, в группе единомышленников.

Это также символ завершения, достижений и необходимости новой цели, которая вдохновит вас на следующий уровень. Возможно, вы готовы к повышению или следующему шагу?

Дева

с 24 августа по 23 сентября

Карта Таро для Девы на эту неделю: Маг.

Значение: создайте что-то увлекательное и свежее из уродства и хаоса, которым, как вам кажется, вы подверглись в этом году! Выскажите понимание, чувство или мудрость, которыми, по вашему мнению, стоит поделиться, и найдите способ поделиться ими по-настоящему творчески!

Красота может прийти из поражения, жестокости, неудачи, потери. Превратите негатив во что-то позитивное, в крупицу надежды, которую вы сможете продвигать вперед. И я обещаю, что это станет источником вдохновения для других. Пример… и это то, что вы желаете подать. Будь креативным.

Весы

с 24 сентября по 23 октября

Карта Таро для Весов на эту неделю: Шестерка Мечей.

Значение: на этой неделе вам нужно отпустить вещи, которые отягощают ваш маленький «корабль жизни». Если бы вам пришлось облегчить груз, чтобы осуществить переход к месту вашей мечты, что бы вы выбросили за борт? Это ваше домашнее задание на этой неделе.

Ваша долгосрочная безопасность может быть нарушена из-за перевозки багажа, который вам не принадлежит или который утратил свое назначение или необходимость. Я знаю, что ты можешь быть накопителем… но Шестерка Мечей просит тебя принять безжалостный образ мышления и отказаться от того, что не приносит радости и пользы.

Скорпион

с 24 октября по 22 ноября

Карта Таро Скорпиона на эту неделю: Отшельник.

Значение: Отшельник — это всегда сигнал к поиску мирного одиночества и отстранению отвлекающих факторов и внешнего вмешательства, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что находится внизу и внутри. Вы ищете просветления, пытаетесь осмыслить и осмыслить события и последствия года.

Позвольте вашим эмоциям иметь пространство, чтобы догнать реальность. Позвольте своему разуму заняться размышлениями и размышлениями о том, что с вами произошло. Изложите свое повествование, свои идеи, свой «взгляд» на это. Исследуйте, размышляйте, подтверждайте, медитируйте, размышляйте.

Стрелец

с 23 ноября по 21 декабря

Карта Таро Стрельца на эту неделю: Рыцарь Монет.

Значение: безопасность сейчас для вас очень актуальная тема. Вы чувствуете себя немного оборонительно на нескольких фронтах – здоровье, богатство, работа и дом. Вы хотите убедиться, что все актуально, работает так, как должно, соответствует цели и защищено от внешнего влияния.

Итак, проверьте свои технологии, свои контракты, свою страховку, своего администратора, свой рабочий статус и планы, свою физическую форму и благополучие, свои финансовые дела. Занимайтесь мелкими изменениями и ремонтами, и на этой неделе вы почувствуете себя на 100 % лучше.

Козерог

с 22 декабря по 21 января

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Рыцарь Мечей.

Значение: иногда вам нужно бороться, сопротивляться, требовать того, чего вам не дают, находить рычаги, чтобы добиться того, что вам нужно. И это один из тех случаев, Кэп.

Рыцарь Мечей предоставит вам необходимый уровень напористости (не агрессии), чтобы высказать свою точку зрения, быть услышанным, обладать силой убеждения и прийти к выводу, который принесет вам материальное вознаграждение, безопасность, уверенность или богатство, которых вы заслуживаете. Не принимайте «нет» за ответ. Нажми сильнее. В конце концов, вы боретесь за то, чего заслуживаете.

Водолей

с 22 января по 19 февраля

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Рыцарь Жезлов

Значение: на этой неделе представится множество возможностей укрепить ваш фундамент, совершенно неожиданно и, возможно, из неожиданных источников, и вам следует быть на передовой, говорить «да» и действовать. В конце концов, терять нечего.

Рыцарь Жезлов — исследователь и искатель приключений, что очень похоже на вашу натуру. Вам нравится экспериментировать, пробовать новые подходы или технологии, искать прогрессивный способ ведения дел. Примените это мышление к своему здоровью, богатству, работе и дому на этой неделе. Делайте что-то новое.

Рыбы

с 20 февраля по 20 марта

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Пятерка Жезлов.

Значение: все, что кажется вам трудным, тревожным, стрессовым или находящимся под давлением на этой неделе… именно на этом вам следует сосредоточить свои усилия. Негативная аура или чувства, вызванные этой областью, на самом деле работают как сигнал, пытаясь привлечь ваше внимание, призывая сказать, что что-то нужно изменить.

Будьте внимательны, увеличивайте масштаб, замечайте основные причины проблем и работайте над их устранением. Не позволяйте плохим эмоциям продолжаться – разберитесь с ними.

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