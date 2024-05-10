Російські окупанти завдали удару по місту посеред ночі, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Пожежі спалахнули у трьох приватних будинка. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

«Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років - гостра реакція на стрес. Всюди - виключно цивільна інфраструктура та житловий район!», - повідомили в ОДА.

Додамо, у ніч на 10 травня, згідно з даними Повітряних сил ЗС України, противник застосував десять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської обл. у напрямку Харківщини.

В результаті бойової роботи знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Нагадаємо, 8 травня у Харкові внаслідок обстрілу місцевості на території освітньої установи пошкоджено будівлю школи, багатоквартирні будинки. Постраждали 7 людей, серед них 4 дитини.

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