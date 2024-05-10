Российские оккупанты нанесли удар по городу посреди ночи, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Пожары вспыхнули в трех частных домах. Предварительно повреждены 12 частных жилых домов.

«Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс. Везде – исключительно гражданская инфраструктура и жилой район!», - сообщили в ОГА.

В ночь на 10 мая, согласно данным Воздушных сил ВС Украины, противник применил десять ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» с территории временно оккупированного Крыма и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл. в направлении Харьковщины.

В результате боевой работы уничтожены все десять ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Напомним, 8 мая в Харькове в результате обстрела местности на территории образовательного учреждения повреждено здание школы, многоквартирные дома. Пострадали 7 человек, среди них 4 ребенка.

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