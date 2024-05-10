Існують прості поради, які можуть допомогти вам очистити вашу духовку від жиру та бруду.

Очистити духовку від жиру та бруду не так вже й легко, але з правильними порадами та рекомендаціями ви зможе це зробити.

Як очистити духовку від жиру та бруду

Але спочатку кілька порад про те, як не чистити духовку:

Не думайте, що ви можете очистити духовку у всіх куточках. Зверніться до інструкції до духовки, щоб переконатися, що ви не пошкодите нагрівальні елементи, очищаючи їх (вони зазвичай розташовані на стелі та підлозі духовки). Вам також варто звернути увагу на гнучку прокладку духовки (зазвичай знаходиться на внутрішній стороні дверцят духовки). Очищення прокладки будь-яким надто абразивним матеріалом може порушити ущільнення, яке утримує тепло в духовці. (Те ж саме стосується чищення вашої посудомийної машини; прокладки дверцят утримують воду всередині!)

Зверніться до інструкції до духовки, щоб переконатися, що ви не пошкодите нагрівальні елементи, очищаючи їх (вони зазвичай розташовані на стелі та підлозі духовки). Вам також варто звернути увагу на гнучку прокладку духовки (зазвичай знаходиться на внутрішній стороні дверцят духовки). Очищення прокладки будь-яким надто абразивним матеріалом може порушити ущільнення, яке утримує тепло в духовці. (Те ж саме стосується чищення вашої посудомийної машини; прокладки дверцят утримують воду всередині!) Не робіть того, що ви кладете шар алюмінієвої фольги на дно духовки, намагаючись зберегти її чистою. Фактично фольга може або відбивати, або блокувати тепло, що може призвести як до недовареної, так і до перевареної їжі. Ще одна цікава особливість покриття підлоги духової шафи алюмінієвою фольгою полягає в тому, що вона може фактично розплавитися на дні духовки та серйозно пошкодити духовку, що неможливо відновити.

Якщо ви збираєтеся зібрати компанію на вечерю, не намагайтеся використовувати механізм самоочищення духовки. Це здається простим способом очистити духовку всередині, але він фактично заблокує духовку під час циклу, який може тривати від 30 хвилин до 6 годин, залежно від вашої духовки. Якщо ви поспішаєте, краще просто вручну почистити внутрішню частину духовки, що займе у вас не більше 30 хвилин або близько того (плюс додатковий час, якщо ви замочуєте решітки на ніч).

Ще кілька речей, які слід враховувати, коли ви вирішите очистити духовку:

Перед чищенням завжди переконайтеся, що піч вимкнена й охолоджена.

Завжди знімайте всі каструлі та решітки духовки перед чищенням внутрішньої частини духовки. Це дозволить вам краще дістатися до підлоги духовки, стелі та стін.

перед чищенням внутрішньої частини духовки. Це дозволить вам краще дістатися до підлоги духовки, стелі та стін. Почніть чистити внутрішню частину духовки , видаливши вручну всі шматки їжі, сміття та крихти. Ви можете зробити це, обережно зішкребши їх пластиковим шпателем або шпателем, використовуючи насадку для вакуумного шланга або витерши їх вологою ганчіркою.

, видаливши вручну всі шматки їжі, сміття та крихти. Ви можете зробити це, обережно зішкребши їх пластиковим шпателем або шпателем, використовуючи насадку для вакуумного шланга або витерши їх вологою ганчіркою. Поки ви чистите духовку всередині, чудовий час замочити решітки в іншому місці. Як це щодо ефективності?

Отже, ось як очистити від жиру та бруду:

Змішайте засіб для чищення духовки своїми руками з 2 склянок харчової соди та ¾ склянки теплої води. Якщо ви хочете, щоб ваша духовка пахла по-справжньому вишукано, ви можете навіть додати пару крапель ефірної олії з цитрусовим запахом у пасту з харчової соди.

Якщо ви хочете, щоб ваша духовка пахла по-справжньому вишукано, ви можете навіть додати пару крапель ефірної олії з цитрусовим запахом у пасту з харчової соди. Акуратно нанесіть пасту з харчової соди на кожен компонент духовки, включаючи стіни, стелю та підлогу. Уникайте будь-яких нагрівальних елементів на стелі та підлозі духовки!

на кожен компонент духовки, включаючи стіни, стелю та підлогу. Залиште пасту в духовці приблизно на 5-7 годин. За цей час харчова сода послабить будь-який бруд і жир, тому вам не доведеться занадто багато чистити.

в духовці приблизно на 5-7 годин. За цей час харчова сода послабить будь-який бруд і жир, тому вам не доведеться занадто багато чистити. Візьміть вологу губку і почніть зі стінок духовки, протираючи їх зверху вниз.

протираючи їх зверху вниз. Повторіть рух (часто промивайте та віджимайте губку) задньої стінки духовки.

(часто промивайте та віджимайте губку) задньої стінки духовки. Потім протріть стелю та підлогу духової шафи ззаду наперед (все ще пам’ятайте про нагрівальні елементи!).

ззаду наперед (все ще пам’ятайте про нагрівальні елементи!). Продовжуйте протирати духовку вологою губкою, доки не зникнуть залишки харчової соди.

вологою губкою, доки не зникнуть залишки харчової соди. Залиште дверцята духовки відкритими на пару годин, щоб всередині висохло.

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