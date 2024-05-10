Очистить духовку от жира и грязи не так уж легко, но с правильными советами и рекомендациями вы сможете это сделать.
Как очистить духовку от жира и грязи
Но сначала несколько советов о том, как не чистить духовку:
- Не думайте, что вы можете очистить духовку во всех уголках. Обратитесь к руководству духовки, чтобы убедиться, что вы не повредите нагревательные элементы, очищая их (они обычно расположены на потолке и полу духовки). Вам также следует обратить внимание на гибкую прокладку духовки (обычно находится на внутренней стороне дверцы духовки). Очистка прокладки любым абразивным материалом может нарушить уплотнение, удерживающее тепло в духовке. (То же касается чистки вашей посудомоечной машины; прокладки дверцы удерживают воду внутри!)
- Не делайте того, что вы кладете пласт алюминиевой фольги на дно духовки, стараясь сохранить ее чистой. Фактически фольга может либо отбивать, либо блокировать тепло, что может привести как к недоваренной, так и переваренной пище. Еще одна интересная особенность напольного покрытия духового шкафа алюминиевой фольгой заключается в том, что он может фактически расплавиться на дне духовки и серьезно повредить духовку, которую невозможно восстановить.
- Если вы собираетесь собрать компанию на ужин, не пытайтесь использовать механизм самоочищения духовки. Это кажется простым способом очистить духовку внутри, но он фактически заблокирует духовку во время цикла, который может занять от 30 минут до 6 часов в зависимости от вашей духовки. Если вы торопитесь, лучше просто вручную почистить внутреннюю часть духовки, что займет у вас не больше 30 минут или около того (плюс дополнительное время, если вы замачиваете решетки на ночь).
Еще несколько вещей, которые следует учитывать, когда вы решите очистить духовку:
- Перед чисткой всегда убедитесь, что печь выключена и охлаждена.
- Перед чисткой внутренней части духовки всегда снимайте все кастрюли и решетки духовки. Это позволит вам лучше добраться до пола духовки, потолка и стен.
- Начните чистить внутреннюю часть духовки , удалив вручную все куски пищи, мусора и крошки. Вы можете сделать это, осторожно соскреб их пластиковым шпателем или шпателем, используя насадку для вакуумного шланга или вытерев их влажной тряпкой.
- Пока вы чистите духовку внутри, отличное время замочить решетки в другом месте. Как это по эффективности?
Итак, вот как очистить от жира и грязи:
- Смешайте чистящее средство своими руками из 2 стаканов пищевой соды и ¾ стакана теплой воды. Если вы хотите, чтобы ваша духовка пахла по-настоящему изысканно, вы можете даже добавить пару капель эфирного масла с цитрусовым запахом в пасту из пищевой соды.
- Аккуратно нанесите из пищевой соды пасту на каждый компонент духовки, включая стены, потолок и пол.
- Избегайте нагревательных элементов на потолке и полу духовки!
- Оставьте пасту в духовке примерно на 5-7 часов. За это время пищевая сода ослабит любую грязь и жир, поэтому вам не придется слишком много чистить.
- Возьмите влажную губку и начните со стенок духовки, протирая их сверху вниз.
- Повторите движение (часто промывайте и отжимайте губку) задней стенки духового шкафа.
- Затем протрите потолок и пол духового шкафа сзади вперед (все еще помните о нагревательных элементах!).
- Продолжайте протирать духовку влажной губкой, пока не исчезнут остатки пищевой соды.
- Оставьте дверцу духовки открытой на пару часов, чтобы внутри высохло.
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