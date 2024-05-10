Что делать если телефон не может принимать звонки: алгоритм решения проблемы

Время от времени у пользователей смартфонов возникают различные проблемы, например, приложения могут не загружаться, зарядка может садиться слишком быстро, обновления не приходят, а звонки не удаётся принять.