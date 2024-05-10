Якщо ви хочете очистити тостер швидко та без проблем, ви може скористатися чотирьома простими лайфхаками.

Мало хто задумується про те, що очистити тостер це така ж важлива річ, як очистити холодильник чи будь-яку іншу техніку. Ми часто забуваємо про чищення тостера, внаслідок чого маємо проблеми з приготуванням їжі у ньому. Але, на щастя, все це можна випрати - ось як:

Як очистити тостер за 4 простих кроки

На щастя, чищення тостера насправді складається лише з чотирьох простих кроків, і щоб зробити це максимально простим, ми розповіли про них тут!

Перш ніж очистити тостер, вимкніть його з розетки. Це зробить вашу роботу набагато легшою та безпечнішою. Ви також можете покласти його на газету чи іншу поверхню, яка допоможе вам мінімізувати безлад, який ви збираєтеся створити. (Не кажіть, що ми вас не попереджали.) Зніміть деко з тостера та відкладіть його для окремого очищення. Обіцяємо, ми до цього прийдемо пізніше. Зробіть власноруч оцетовий очисний розчин, щоб використовувати його всередині та зовні тостера. Тут ми ВЕЛИКІ прихильники використання оцту для чищення (і ми не самотні в нашому фанаті, запевняємо вас). Найголовніше – оцет ефективний. Крім того, він універсальний і недорогий. Дійсно, за допомогою оцту ви можтет очистити тостер дуже ефективно. (І це не перебільшення.)

Якщо у вас уже є оцтовий розчин, ви точно можете використовувати його. В іншому випадку спробуйте цей рецепт: змішайте приблизно 1 частину оцту з 2 частинами води. Потім, щоб отримати трохи додаткового, додайте трохи харчової соди; Проте будьте обережні, коли додаєте харчову соду, інакше у вас може вийти велике пухнасте місиво (довіртеся нам у цьому і будьте спокійні). А якщо ви хочете мінімізувати різкий специфічний запах оцту за допомогою чогось яскравішого та приємнішого, ви також можете додати до суміші одну-дві вичавки лимонного соку.

Крім того, якщо у вас під рукою немає оцту, ви також можете змішати дуже ефективний розчин з милом для посуду і водою (оскільки мило для посуду корисне набагато більше, ніж миття посуду). Це теж може допомогти вам очистити тостер.

Використовуючи спеціальний розчин для чищення своїми руками та м’яку сторону губки або м’яку ганчірку, протріть і очистіть зовнішню, а потім і внутрішню частину тостера. Будь ласка, не використовуйте сталеву вату; є дуже, дуже хороший шанс, що він подряпає поверхню вашої тостерної печі, і ніхто цього не хоче.

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