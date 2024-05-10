Немногие задумываются о том, что очистить тостер это такая же важная вещь, как очистить холодильник или любую другую технику. Мы часто забываем о чистке тостера, в результате чего проблемы с приготовлением пищи в нем. Но, к счастью, все это можно постирать – вот как:

Как очистить тостер за 4 простых шага

К счастью, чистка тостера на самом деле состоит лишь из четырех простых шагов, и, чтобы сделать это максимально простым, мы рассказали о них здесь!

Прежде чем очистить тостер, выключите его из розетки. Это сделает вашу работу гораздо легче и безопаснее. Вы также можете положить его на газету или другую поверхность, которая поможет вам минимизировать беспорядок, который вы собираетесь создать. (Не говорите, что мы вас не предупреждали.) Снимите противень с тостера и отложите его для отдельной очистки. Обещаем, мы к этому придем позже. Сделайте уксусный очистной раствор, чтобы использовать его внутри и снаружи тостера. Здесь мы БОЛЬШИЕ поклонники использования уксуса для чистки (и мы не одиноки в нашем фанате, уверяем вас). Самое главное – уксус эффективен. Кроме того, он универсален и недорог. Действительно, с помощью уксуса вы можете очистить тостер очень эффективно. (И это не преувеличение.)

Если у вас уже есть уксусный раствор, вы точно можете его использовать. В противном случае попробуйте этот рецепт: смешайте примерно 1 часть уксуса с 2 частями воды. Затем, чтобы получить немного дополнительного, добавьте немного пищевой соды; Однако будьте осторожны, когда добавляете пищевую соду, иначе у вас может получиться большое пушистое месиво (доверьтесь нам в этом и будьте спокойны). А если вы хотите минимизировать резкий специфический запах уксуса с помощью чего-то более яркого и приятного, вы также можете добавить к смеси одну-две выжимки лимонного сока.

Кроме того, если у вас под рукой нет уксуса, вы также можете смешать очень эффективный раствор с мылом для посуды и водой (поскольку мыло для посуды полезно гораздо больше, чем мытье посуды). Это тоже может помочь вам очистить тостер.

Используя специальный чистящий раствор своими руками и мягкую сторону губки или мягкую тряпку, протрите и очистите наружную, а затем и внутреннюю часть тостера. Пожалуйста, не используйте стальную вату; есть очень, очень хороший шанс, что он поцарапает поверхность вашей тостерной печи, и никто этого не хочет.

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