Позбутися від запаху сечі у ванній може бути досить складним завданням, адже він глибоко в'їдається в різні поверхні та складний до виведення. Однак, ви все ж можете побороти цю проблему, якщо скористаєтеся правильними порадами.

Як позбутися від запаху сечі у ванній

Глибоке очищення туалету

Почистіть унітаз зсередини та зовні, зверху вниз. Ви можете використовувати або придбаний у магазині засіб для чищення, або просто трохи мильного засобу та теплої води. (Ми знаємо, що це дуже зайве, але ви можете використовувати зубну щітку, щоб потрапити в закутки та щілини, якщо вам це дійсно потрібно.) Обов’язково дотримуйтеся вказівок на етикетці готового засобу для чищення або протріть унітаз чистою, вологою ганчіркою, щоб видалити залишки мила, якщо ви використовуєте засіб для посуду.

зсередини та зовні, зверху вниз. Ви можете використовувати або придбаний у магазині засіб для чищення, або просто трохи мильного засобу та теплої води. (Ми знаємо, що це дуже зайве, але ви можете використовувати зубну щітку, щоб потрапити в закутки та щілини, якщо вам це дійсно потрібно.) Обов’язково дотримуйтеся вказівок на етикетці готового засобу для чищення або протріть унітаз чистою, вологою ганчіркою, щоб видалити залишки мила, якщо ви використовуєте засіб для посуду. Повністю зніміть сидіння унітазу, щоб по-справжньому очистити петлі та позбутися від запаху сечі у ванній.

щоб по-справжньому очистити петлі та позбутися від запаху сечі у ванній. Використовуйте придбаний в магазині засіб для чищення унітазу всередині унітазу та почистіть його. Ми любимо використовувати щось досить потужне, що містить відбілювач. Слідкуйте за очима та обов’язково відкрийте вікна ванної кімнати та ввімкніть вентилятор для максимальної вентиляції під час прибирання потужними очисниками.

всередині унітазу та почистіть його. Ми любимо використовувати щось досить потужне, що містить відбілювач. Слідкуйте за очима та обов’язково відкрийте вікна ванної кімнати та ввімкніть вентилятор для максимальної вентиляції під час прибирання потужними очисниками. Завершіть, продезінфікувавши свій трон. Продезінфікуйте ванну кімнату та унітаз засобом для чищення.

Прибирання навколо туалету

Ми не вказуємо тут пальцями, ми просто говоримо, що бризки трапляються. І вони не розрізняють туалети та нетуалети при посадці.

Очистіть усі ті предмети, які знаходяться в безпосередній близькості від вашого туалету, як-от полиці, табурети, сміттєві баки тощо. Це допоможе позбутися від запаху сечі у ванній.

Випрати килимки для ванної та килимки для ванної кімнати.

Протріть стіни навколо унітазу.

Мити підлоги

Так, запахи сечі можуть залишатися на підлозі навколо унітазу. Найчастіше виною цьому є підлога.