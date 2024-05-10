Избавиться от запаха мочи в ванной может быть достаточно сложной задачей, ведь он глубоко въедается в разные поверхности и сложен для выведения. Однако вы все же можете побороть эту проблему, если воспользуетесь правильными советами.

Как избавиться от запаха мочи в ванной

Глубокая очистка туалета

Очистите унитаз изнутри и снаружи сверху вниз. Вы можете использовать либо приобретенное в магазине чистящее средство, либо просто немного мыльного средства и теплой воды. (Мы знаем, что это очень лишнее, но вы можете использовать зубную щетку, чтобы попасть в закоулки и щели, если вам это действительно нужно.) Обязательно следуйте указаниям на этикетке готового чистящего средства или протрите унитаз чистой, влажной тряпкой, чтобы удалить остатки мыла при использовании средства для посуды.

изнутри и снаружи сверху вниз. Вы можете использовать либо приобретенное в магазине чистящее средство, либо просто немного мыльного средства и теплой воды. (Мы знаем, что это очень лишнее, но вы можете использовать зубную щетку, чтобы попасть в закоулки и щели, если вам это действительно нужно.) Обязательно следуйте указаниям на этикетке готового чистящего средства или протрите унитаз чистой, влажной тряпкой, чтобы удалить остатки мыла при использовании средства для посуды. Полностью снимите сиденье унитаза, чтобы по-настоящему очистить петли и избавиться от запаха мочи в ванной.

чтобы по-настоящему очистить петли и избавиться от запаха мочи в ванной. Используйте приобретенное в магазине чистящее средство внутри унитаза и очистите его. Мы любим использовать что-то достаточно мощное, содержащее отбеливатель. Следите за глазами и обязательно откройте окна ванной комнаты и включите вентилятор для максимальной вентиляции во время уборки мощными очистителями.

внутри унитаза и очистите его. Мы любим использовать что-то достаточно мощное, содержащее отбеливатель. Следите за глазами и обязательно откройте окна ванной комнаты и включите вентилятор для максимальной вентиляции во время уборки мощными очистителями. Завершите, продезинфицировав свой трон. Продезинфицируйте ванную комнату и унитаз чистящим средством.

Уборка вокруг туалета

Мы не указываем здесь пальцами, мы просто говорим, что брызги случаются. И они не различают туалеты и нетуалеты при посадке.

Очистите все предметы, которые находятся в непосредственной близости от вашего туалета, таких как полки, табуреты, мусорные баки и т.д. Это поможет избавиться от запаха мочи в ванной.

Выстирайте коврики для ванной и коврики для ванной комнаты.

Протрите стены вокруг унитаза.

Мыть полы

Да, запахи мочи могут оставаться на полу вокруг унитаза. Чаще всего виной этому пол.