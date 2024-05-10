Избавиться от запаха мочи в ванной может быть достаточно сложной задачей, ведь он глубоко въедается в разные поверхности и сложен для выведения. Однако вы все же можете побороть эту проблему, если воспользуетесь правильными советами.
Как избавиться от запаха мочи в ванной
Глубокая очистка туалета
- Очистите унитаз изнутри и снаружи сверху вниз. Вы можете использовать либо приобретенное в магазине чистящее средство, либо просто немного мыльного средства и теплой воды. (Мы знаем, что это очень лишнее, но вы можете использовать зубную щетку, чтобы попасть в закоулки и щели, если вам это действительно нужно.) Обязательно следуйте указаниям на этикетке готового чистящего средства или протрите унитаз чистой, влажной тряпкой, чтобы удалить остатки мыла при использовании средства для посуды.
- Полностью снимите сиденье унитаза, чтобы по-настоящему очистить петли и избавиться от запаха мочи в ванной.
- Используйте приобретенное в магазине чистящее средство внутри унитаза и очистите его. Мы любим использовать что-то достаточно мощное, содержащее отбеливатель. Следите за глазами и обязательно откройте окна ванной комнаты и включите вентилятор для максимальной вентиляции во время уборки мощными очистителями.
- Завершите, продезинфицировав свой трон. Продезинфицируйте ванную комнату и унитаз чистящим средством.
Уборка вокруг туалета
Мы не указываем здесь пальцами, мы просто говорим, что брызги случаются. И они не различают туалеты и нетуалеты при посадке.
- Очистите все предметы, которые находятся в непосредственной близости от вашего туалета, таких как полки, табуреты, мусорные баки и т.д. Это поможет избавиться от запаха мочи в ванной.
- Выстирайте коврики для ванной и коврики для ванной комнаты.
- Протрите стены вокруг унитаза.
Мыть полы
Да, запахи мочи могут оставаться на полу вокруг унитаза. Чаще всего виной этому пол.
- Сначала очистите пол, уберите мусорный бак, ковры и любые недостойные носки или ватные палочки.
- Подметайте пол или проведите по ней подметальной машиной, чтобы уловить и зафиксировать грязь, волосы и пыль.
- Вытрите полы, чтобы сделать их действительно качественными и чистыми и избавиться от запаха мочи в ванной.
- Возможно, вы даже хотите встать на руки и колени и взять мокрую мыльную тряпку к шву между полом и унитазом. В конце обязательно протрите остатки мыла чистой влажной тряпкой.
Глубокая очистка канализации
Это проще, чем кажется, поверьте нам. И если источником запаха мочи является канализация, это должно быть простой поправкой.
- Очистите все, что застряло в ловителе стоков, даже если это большой, влажный, грубый клубок волос.
- Промойте дренаж кипящей водой и мыльным раствором Dawn.
- Вы также можете использовать готовый продукт для устранения засоров канализации. Обязательно следуйте инструкциям на этикетке.
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