Існують дуже прості способи, які можуть допомогти вам позбутися різноманітних шкідників у приміщенні.

Позбутися від шкідників у приміщенні завдання непросте, адже вони бувають дуже живучими та настирливими. Однак, якщо ви спробуєте декілька простих способів, то у вас може все-таки вийти вигнати їх зі свого дому.

1. Мухи і плодожерки

Щоб зпозбутися шкідників у вигляді мух, опустіть шкірку манго в пляшку з довгим горлом і залиште її відкритою. Або помістіть трохи води, пару столових ложок яблучного оцту та кілька крапель мильного засобу в порожню ємність для спецій.

Порада: прикрасьте зовнішню сторону пляшки або баночки для спецій клаптиком тканини, фарбою для дошки або листівкою з візерунком.

Придбайте декоративну пастку для плодових мух у місцевому магазині господарських товарів. Більшість поставляється з пакетиками суміші приманок для поєднання з водою. Це допоможе позбутися від шкідників

Посадіть на кухні в маленькі горщики базилік, м’яту або лемонграсс

Повісьте по дому декоративні пакетики з гвоздикою, евкаліптом і квітами конюшини

2. Мурахи

Посипте дорогу мурах харчової діатомовою землею, чорним перцем або меленою гвоздикою. (Діатомова земля — це дрібно подрібнена осадова порода. Знайдіть її в місцевому магазині товарів для дому або в розпліднику.) Коли мурахи зникнуть, скористайтеся підмітальною машиною, щоб змести сипучі частинки і позбутися від шкідників назавжди.

Ви також можете обприскати мурах безпосередньо білим оцтом, а потім витерти паперовим рушником – запах оцту також допоможе запобігти майбутнім проблемам з мурахами.

Порада: спробуйте будь-який із цих методів також на вуховертках, сріблястих рибках, тарганах і багатоніжках.

3. Борошняна моль

Зберігайте сухі продукти в закритих ємностях і додайте в кожну лавровий лист.

4. Метелики

Повісьте вдома декоративні пакетики, наповнені сушеною м’ятою, лавандою, гвоздикою, чебрецем або розмарином.

5. Павуки

Посадіть м’яту або лаванду, залиште шкірку цитрусових на вулиці та збризніть двері білим оцтом, змішаним з олією перцю чилі, щоб запобігти проникненню павуків у ваш дім і позбутися цих від шкідників.

6. Кліщі

Посадіть трояндову герань у дворі або занурте нашийник свого вихованця в масло трояндової герані, щоб кліщі не проникли всередину.

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