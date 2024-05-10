Существуют очень простые способы, которые могут помочь вам избавиться от различных вредителей в помещении.

Избавиться от вредителей в помещении задача непростая, ведь они бывают очень живучими и назойливыми. Однако, если вы попробуете несколько простых способов, то у вас может все же выйти изгнать их из своего дома.

1. Мухи и плодожорки

Чтобы избавиться от вредителей в виде мух, опустите кожуру манго в бутылку с длинным горлом и оставьте ее открытой. Или поместите чуть-чуть воды, пару столовых ложек яблочного уксуса и несколько капель мыльного средства в пустую емкость для специй.

Совет: украсьте наружную сторону бутылки или баночки для специй клочком ткани, краской для доски или открыткой с узором.

Купите декоративную ловушку для плодовых мух в местном магазине хозяйственных товаров. Большинство поставляется с пакетиками смеси приманок для совмещения с водой. Это поможет избавиться от вредителей

Посадите на кухне в маленькие горшки базилик, мяту или лемонграсс.

Повесьте по дому декоративные пакетики с гвоздикой, эвкалиптом и цветами клевера.

2. Муравьи

Посыпьте дорогу муравьев пищевой диатомовой землей, черным перцем или молотой гвоздикой. (Диатомовая земля – это мелко измельченная осадочная порода. Найдите ее в местном магазине товаров для дома или в питомнике.) Когда муравьи исчезнут, воспользуйтесь подметальной машиной, чтобы сместить сыпучие частицы и избавиться от вредителей навсегда.

Вы также можете опрыскать муравьев непосредственно белым уксусом, а затем вытереть бумажным полотенцем – запах уксуса также поможет предотвратить будущие проблемы с муравьями.

Совет: попробуйте любой из этих методов также на уховертках, серебристых рыбках, тараканах и многоножках.

3. Мучная моль

Храните сухие продукты в закрытых емкостях и добавьте в каждый лавровый лист.

4. Бабочки

Повесьте дома декоративные пакетики, наполненные сушеной мятой, лавандой, гвоздикой, тимьяном или розмарином.

5. Пауки

Посадите мяту или лаванду, оставьте кожуру цитрусовых на улице и сбрызните дверь белым уксусом, смешанным с маслом перца чили, чтобы предотвратить проникновение пауков в ваш дом и избавиться от вредителей.

6. Клещи

Посадите розовую герань во дворе или окуните ошейник своего питомца в масло розовой герани, чтобы клещи не проникли внутрь.

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