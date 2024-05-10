Ми б почали із зовнішнього боку вікон, починаючи з переднього та заднього вітрового скла. Найкраще мити вікна автомобіля, коли він припаркований десь у тіні (але подалі від лінії вогню від потенційно заповнених птахами телефонних ліній, розумієте?). Якщо температура скла занадто висока внаслідок обсмажування на сонці, це призведе до того, що ваші миючі засоби для скла випаровуються надто швидко, щоб ефективно виконувати свою роботу. Якщо вікна занадто гарячі, перемістіть автомобіль і дайте вікнам охолонути перед чищенням.

З чого почати? Що ж, перше: мийте вікна в останню чергу, після того, як ви закінчите чистити решту свого автомобіля. Таким чином, ви будете впевнені, що всі залишки бруду та сміття з вікон, які могли бути перенесені туди з даху чи капоту вашого автомобіля. Перш ніж очистити вікна, обов’язково скористайтеся насадкою для вакуумного шланга (або принаймні руками!), щоб видалити все листя, гілки та сміття з місця, де знаходяться щітки склоочисника .

Видалити пил і бруд

Почніть із того, що очистіть лобове скло від пилу сухою ганчіркою, щоб видалити пилок і бруд, щоб ви не просто терли його навколо, наносячи миючий засіб. Якщо ви пропустите цей крок, у вас на вікнах з’являться всілякі симпатичні брудні круги на полях, і вам доведеться кілька разів наносити миючий засіб і використовувати кілька ганчірок, таким чином створюючи більше білизни для прання пізніше. Переклад: пропуск цього кроку створює набагато більше роботи в майбутньому. А якщо вікна вашого автомобіля надзвичайно брудні, ви можете попередньо очистити їх ганчіркою, змоченою водою, але дайте висохнути на повітрі або витріть насухо чистою ганчіркою, перш ніж застосовувати комерційний засіб для чищення.

Правильний засіб для миття вікон – це ключ

Щоб максимально продуктивно очистити вікна автомобіля, ви захочете використовувати комерційний засіб для чищення скла, який спеціально призначений для очищення автомобільного скла. Більшість звичайних засобів для чищення скла містять аміак, який може пошкодити ваше приємне тонування або пошкодити гумові ущільнювачі навколо вікон автомобіля. Ми цього не хочемо. Тепер ви можете розпилити засіб для миття скла безпосередньо на лобове скло та протерти його рушником з мікрофібри чи паперовими рушниками АБО налити засіб для миття скла у відро та нанести його губкою. Найкраще дотримуватися вказівок на етикетці очищувача, особливо якщо це концентрована формула, яку потрібно розбавити. Якщо ваші вікна особливо брудні, метод відра та губки може виявитися ефективнішим. Завершіть кожне вікно по ходу, протираючи його чистою сухою тканиною з мікрофібри, коли засіб для миття скла висохне на повітрі, що усуне смуги.

Очистіть ці плями на вікнах

Особливо стійкі плями, які якимось чином витримали ваше початкове чищення, як-от липкий білок жуків, який тижнями випікався на сонці, ви можете очистити різними засобами. Хоча існують спеціальні комерційні миючі засоби, призначені для цієї роботи, ви також можете використовувати звичайні побутові засоби, такі як харчова сода або ізопропіловий спирт, для очищення віконних плям, які важко видалити. Ви також можете спробувати покласти на плями ганчірку, змочену в миючому розчині, на кілька хвилин, перш ніж знову спробувати витерти вікно. Ще одна перевірена порада — мити вікна мильною водою. Це видалить ці плями, але потім вам потрібно буде промити та висушити вікна.

Бічні вікна потребують ретельної уваги

Переходимо на бічні вікна. Опустіть усі вікна настільки, щоб можна було просунути руку в них, щоб очистити верхню частину, яка вкладається всередину гумового ущільнювача, як зсередини, так і зовні. Дайте розчину для чищення висохнути на повітрі або витріть верхню частину вікон насухо ганчіркою з мікрофібри, перш ніж повертати вікна назад. Продовжуйте розпилювати та протирати решту зовнішньої частини кожного вікна рухами збоку в бік або вгору-вниз. Немає значення, у якому напрямку ви витираєте, якщо ви пам’ятаєте протирати в протилежному напрямку, коли ви робите внутрішню частину вікон.

Пам’ятаєте нашу професійну пораду з початку цієї статті? Якщо ви протираєте внутрішню та зовнішню сторони вікон у протилежних напрямках, пізніше буде легше діагностувати будь-які неприємні плями, щоб помітити їх. Незалежно від того, як ви витираєте, починайте зверху й рухайтеся вниз, щоб уникнути крапель.

І привіт, поки ви протираєте бічні вікна, чому б не вдарити по бічних дзеркалах? Дзеркала теж скляні, ти знаєш.

Час чистити салон автомобіля

Гаразд, а тепер сідайте в автомобіль і протріть усі вікна зсередини, дотримуючись тих самих інструкцій, що й зовнішні.

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