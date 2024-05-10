Мы бы начали с наружной стороны окон, начиная с переднего и заднего ветрового стекла. Лучше мыть окна автомобиля, когда он припаркован где-то в тени (но подальше от линии огня от потенциально заполненных птицами телефонных линий, понимаете?). Если температура стекла слишком высока из-за обжаривания на солнце, это приведет к тому, что моющие средства для стекла испаряются слишком быстро, чтобы эффективно выполнять свою работу. Если окна слишком горячие, переместите автомобиль и дайте окнам остыть перед чисткой.

С чего начать? Что ж, первое: мойте окна в последнюю очередь после того, как вы закончите чистить остаток своего автомобиля. Таким образом вы будете уверены, что все остатки грязи и мусора из окон, которые могли быть перенесены туда с крыши или капота вашего автомобиля. Прежде чем очистить окна, обязательно воспользуйтесь насадкой для вакуумного шланга (или по крайней мере руками!), чтобы удалить все листья, ветки и мусор с места, где находятся щетки стеклоочистителя .

Удалить пыль и грязь

Начните с того, что очистите лобовое стекло от пыли сухой тряпкой, чтобы удалить пыльцу и грязь, чтобы вы не просто терли ее вокруг, нанося моющее средство. Если вы пропустите этот шаг, у вас на окнах появятся всевозможные симпатичные грязные круги на полях, и вам придется несколько раз наносить моющее средство и использовать несколько тряпок, таким образом создавая больше белья для стирки позже. Перевод: пропуск этого шага создает гораздо больше работы в будущем. А если окна вашего автомобиля очень грязные, вы можете предварительно очистить их тряпкой, смоченной водой, но дайте высохнуть на воздухе или протрите насухо чистой тряпкой, прежде чем применять коммерческое чистящее средство.

Правильное средство для мытья окон – это ключ

Чтобы максимально продуктивно очистить окна автомобиля, вы захотите использовать коммерческое чистящее средство, специально предназначенное для очистки автомобильного стекла. Большинство обычных чистящих средств стекла содержат аммиак, который может повредить вашу приятную тонировку или повредить резиновые уплотнители вокруг окон автомобиля. Мы этого не хотим. Теперь вы можете распылить моющее средство непосредственно на лобовое стекло и протереть его полотенцем из микрофибры или бумажными полотенцами ИЛИ налить моющее средство в ведро и нанести его губкой. Лучше следовать указаниям на этикетке очистителя, особенно если это концентрированная формула, которую нужно разбавить. Если ваши окна особенно грязны, метод ведра и губки может оказаться более эффективным. Завершите каждое окно по ходу, протирая его чистой сухой тканью из микрофибры, когда средство для мытья стекла высохнет на устраняющем полосы воздухе.

Очистите эти пятна на окнах

Особенно стойкие пятна, которые каким-то образом выдержали вашу начальную чистку, как липкий белок жуков, который неделями выпекался на солнце, вы можете очистить разными средствами. Хотя существуют специальные коммерческие моющие средства, предназначенные для этой работы, вы также можете использовать обычные бытовые средства, такие как пищевая сода или изопропиловый спирт для очистки оконных пятен, которые трудно удалить. Вы также можете попробовать положить на пятна тряпку, смоченную в моющем растворе, на несколько минут, прежде чем снова попытаться вытереть окно. Еще один проверенный совет – мыть окна мыльной водой. Это удалит эти пятна, но затем вам нужно будет промыть и высушить окна.

Боковые окна нуждаются в тщательном внимании

Переходим на боковые окна. Опустите все окна так, чтобы можно было продвинуть руку в них, чтобы очистить верхнюю часть, которая укладывается внутрь резинового уплотнителя, как изнутри, так и снаружи. Дайте чистящему раствору высохнуть на воздухе или вытрите верхнюю часть окон досуха тряпкой из микрофибры, прежде чем возвращать окна обратно. Продолжайте распиливать и протирать оставшуюся внешней части каждого окна движениями сбоку в сторону или вверх-вниз. Неважно, в каком направлении вы вытираете, если вы помните протирать в противоположном направлении, когда вы делаете внутреннюю часть окон.